E balor di e bitcoin por subi te na shen mil dollar, memey di e decision di e Comision di Stockmarket di Merca (SEC) di aproba oficialmente e prome fondonan calcula den e bolsa (ETF) di e criptomoneda conta y regula, e fundado di e compania di inversion SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci a afirma diabierna den un comentario di CNBC.

“Mi ta kere cu e ta realmente un gran avance pa bitcoin como activo digital, ta un historia hopi mas amplio p’e propiedad digital en general,” Scaramucci a indica, comentando n’e decision di SEC. El a añadi cu ta probably cu e balor di e criptomoneda logra su maximo historico pa final di e aña aki, aunke el a reconoce cu “anteriormente mi a kiboca hopi biaha.”



Fuera di esey, el a compara e situacion actual di e bitcoin cu e aprobacion di ETF di oro na 2004, cualificando e criptomoneda di “oro digital.” Si nos fiha den e capitalisacion bursatil di e oro, di 13 biyon dollar, no tin rason pakico e bitcoin no por tin 50% of 60% di e capitalisacion aki di e mercado. Esey ta implica un aumento di e prijs den 10 biaha durante e proximo decada.” el a indica.

E balor actual di bitcoin ta cerca di 43 mil dollar.