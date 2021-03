Ta prohibi riba caminda publico of espacio publico pa bebe of tin den bo posesion bebida alcoholico

Cu e afan pa reduci mas contagio cu e virus di COVID-19, Crisis Team ta informa comunidad cu den e Ministeriele Regeling nobo ta prohibi pa bebe of tin den uno su posesion, bebida alcoholico riba caya, den auto, canto di caminda of na lama y riba parkeer plaats. Si bo wordo gara ta viola e ley aki lo tin consecuencia; bo por haya multa y bo vehiculo por wordo tuma den beslag. Crisis Team ta informa tambe cu ta prohibi pa tene actividad social (fiesta) na cas. Taskforce di Crisis Team y polis ta riba caminda cu extra vigilancia y lo actua ora cu esaki ta necesario. Tambe ta recorda un y tur cu no ta permiti pa ta presente den un parkeerplaats of na beach despues di 7or di anochi. Bar restaurantnan mester percura pa cumpli cu tur regla di distanciamento social, cantidad di hende na mesa y cantidad di hende permiti paden y pafor di establecimento. Cada establesimento ta responsabel pa cumpli cu e reglanan den y riba su propiedad. Na e momento aki cada persona na Aruba mester pensa seriamente ki decision e ta tuma pa evita contrae e virus, Hospital ta relativamente yen y ta yenando y ta algun cama mas tin den e seccion di Intensive Care. Abo cu bo comportacion ta e factornan principal pa evita cu bo ta keda infecta y despues por pega otronan cu e virus, manera bo sernan keri na cas of coleganan di trabao. Limita bo salimento, cumpli cu e reglanan di higiena, respeta e medidanan, pone bo mes na altura di tur regla y medida vigente bishitando e website www.arubacobid19.org.

