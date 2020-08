Ta prohibi pasa mercancia over den awanan teritorial di Venezuela

Diabierna 28 augustus 2020 Wardacosta a detecta un boto di Aruba nabegando direccion di awanan teritorial di Venezuela. Autoridadnan di Wardacosta por a determina cu e boto aki lo tawata tin contacto cu un boto den awanan territorial di Venezuela. Na regreso di e boto local den awanan territorial di Aruba esaki a wordo detene riba sospecho di ‘overslag’ (pasamento di mercancia di un boto pa otro boto) y transportacion di contrabanda. Durante di controlnan na bordo di e boto ku nomber ‘Charlotte’ a bin constata 6 jug yena cu pisca. For di investigacion preliminar a resulta cu e dos botonan a topa cu otro durante di un ‘rendez vouz’ den teritorio Venezolano pa ‘overslag’ di mercancia, den e caso aki ‘overslag’/benta di pisca. E ‘overslag’ di mercancia riba laman ku botonan extranhero ta prohibi for di cuminsamento di e pandemia di COVID-19 pa motibo cu esaki por trece peliger di transmision di COVID-19 pa e comunidad Arubiano. E prohibicion di ‘overslag’ ta para den e ministriële regeling publica dor di gobierno di Aruba den e articulo 6 lid 1 y 2.

E boto local sospecha di ‘overslag’ y su dos tripulantenan a ser hiba na e pier di Wardacosta pa un investigacion mas amplio. E piscanan a ser confisca riba orden di Fiscal di Ministerio Publico. Normalmente piscanan ku ser confisca ta ser reparti bou di fundacionnan y instancianan local, pero den e caso aki mirando cu e ‘overslag’ ta ku un boto exterior desconoci, probablemente un boto Venezolano, cual no sa su historia y origen di e pisca, no por tuma e risico pa reparti esaki pa cosumo local. Pa e motibu aki Fiscal den consulta cu Dienst Volksgezondheid (DVG) a ordena pa destrui e piscanan. DVG a atende ku e dos tripulantenan di e boto ‘Charlotte’ segun e protocol vigente pa e hecho cu e personanan aki tawata den awanan territorial di Venezuela y ku nan tawata tin contacto cu personanan di exterior. E capitan di e boto a ricibi tambe un boet pa violacion di e ministriële regeling.

Gobierno di Aruba a saca e ‘calamiteitenverordening’ of ‘ministeriële regeling’ (AB 2020 NO 126) pa combati COVID-19. E ‘verordening’ ta prohibi e ‘niet-reguliere binnenkomst’ di mercancia for di laman. E articulo 6 den e ‘verordening’ ta importante pa esnan cu via un manera no-regula ke importa mercancia pa Aruba. E ‘verordening’ a drenta na vigor riba 23 maart 2020 y Wardacosta ta traha abase di e ley aki. Por haya e ‘calamiteitenverordening’ riba e website di gobierno di Aruba.

