For di aña 2021 Aruba tin e ley ‘Landsverordening Beperking Tabaksproducten’ cu ta stipula e.o cu ta prohibi pa bende productonan di tabaco na ciudadanonan bou di 21 aña di edad. Cu producto ta ser referi aki no solamente na sigaria pero na tur tipo di producto cu ta contene tabaco.

E ley aki ta importante pa comercio tuma bon notificacion di dje, especialmente supermarkets y minimarkets cu ta bende productonan di tabaco. Na momento cu un ambtenarnan encarga cu supervicion di e ley ‘Landsverordening Beperking Tabaksproducten’ constata infraccion contra e ley aki, unda un comerciante ta bende producto di tabaco na un menor di 21 aña, e comerciante por ricibi un multa pa viola e ley.

Den e siguiente dianan nos dilanti, e trabounan nesesario ta continua pa informa comerciantenan y comunidad riba cada aspecto di e ley aki e.o.

• No ta permiti benta di sigaria of cualkier producto cu ta contene tabaco na ciudadano menor di 21 aña.

• Benta di sigaria los no ta permiti mas, sigaria mester wordo bendi den su enboltura sera y sea.

• Humamento den lugarnan publico no ta permiti cu exepcion si e establecimento tin permiso pa tin un espacio special asigna pa huma.

• Dunador di trabao ta responsabel pa proteha empleadonan for di huma di sigaria durante ora di trabao y riba tereno di trabao

• Ta prohibi pa menor di edad traha den negoshi cu ta bende producto di tabaco. Si ta un market, ta prohibi pa menor di edad traha den e area aparta pa bende producto di tabaco.

• Ta prohibi pa parti productonan di tabaco gratis

• Ta prohibi pa huma den transporte priva ora cu tin menor di edad den auto.

• Ta prohibi pa huma den transporte publico

• Ta prohibi pa bende of duna productonan di tabaco den:

✓ Instancianan di gobierno

✓ Instancianan medico

✓ Instancianan di cultura y arte

✓ Instancia di sport

✓ Instancia di educacion

