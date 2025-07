Director di Aruba Ports Authority sr Mark Figaroa den un entrevista a duna di conoce cu nan a caba di publica e destaho unda ta pidiendo ofertanan pa asina sigui cu e diseño final di e edificio y esaki ta canando den e proximo siman cu ta biniendo,e artiteconan local cu ta interesa pa entrega un oferta y haci diseño por acudi y registra y cumpra e documentonan pa asina por sigui cu e siguente fase.

Sr Mark Figaroa a bisa cu kier haci e prome groundbreaking ainda pe aña aki, a premira cu esaki lo dura por lo menos 1 aña pa finalisa e proyecto aki. E meta principal cu APA lo bay muda su oficinal principal pronto ne ex edificio di DOW debi esun actual ta birando chikito y e organisacion ta creciendo poco poco, y asina ta haya e oportunidad pa haya e ex edificio di DOW pa inverti y ta un edificio bandona pa basta aña y conhuntamente cu ATA lo ta den esaki.

E parti abou lo te seccion di bishitante pa informacion di turistanan.

E crecemento den tanto e organisacion t’ey pa enfoca riba mas parti crucero y den temporada abou y e momento di high season nos no kier bay expande mucho mas, unico dianan cu por acomoda un barco den high season ta den siman y mayoria biaha cu barconan ta sali foi nan porta principal sea ta Miami, FLL, y of cualkier otro isla den caribe y pesei hopi biaha nos no ta mira barco den fin di siman. E parti di Low season ta mehorando y si compara e temporada aki cu aña pasa tin crecemento tog y ta positivo.