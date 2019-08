Ta premira un crecemento impresionante e anja aki den capacidad di asiento

Segun informenan ricibi for di Aruba Airport Authority ta premira un crecemeto drastico

den capacidad di asiento den anja 2019. Despues cu a registra un aumento di 6% di pasaheronan procedente di vuelonan comercial den e prome seis lunanan di 2019 e siguente 6 luna nan ta demostra un crecemento continuo. Minister Dangui Oduber, ta sumamente satisfecho ya cu apenas ta poco dia pasa AHATA tambe ta anuncia cifranan sumamente postivo y solido den comparacion cu e aña anterior. Esaki unabes mas dunando hustificacion cu e maneho di turismo di Minister Dangui Oduber ta uno di aplaudi y cu ta dunando resultado. Ta premira cu e porcentahe di capacidad di yegada pa cu e mercado Mericano lo aumenta te na un maximo di 11,7% (109.434 sienta adicional) pa final di 2019. Esaki ta basa riba e actual schedulenan publica. E desaroyo aki ta wordo impulsa principalmente debi na destinacionnan nobo, mehoracion como tambe e aumento di frecuencia di e vuelonan di aerolineanan existente. Durante e ultimo anjanan e partnership strategico solido entre e entidadnan local y e aerolineanan a conduci na un aumento di 208.429 di e cantidad di sientanan pa loke ta trata e mercado Mericano contribuyendo asina na un resultado positivo den e industria turistico en general. For di Merca, ademas di cu aña pasa a agrega den nan schedule servicionan nobo for di Dallas – Fort Worth (DRW) y servicionan depende e temporada for di Chicago (ORD), recientemente American Airlines a anuncia nan servicio durante ful e aña riba diasabra entre Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA) y Aeropuerto La Guardia (LGA) na Queens, New York. Esaki ta algo impresionante pa Aruba, mirando e hecho cu inicialmente a introduci e servicio aki como un servicio cu ta basa riba e temporada. Ta opera e vuelo un bes tur siman riba diasabra cu avion Boeing 737-800 cu capacidad di 16 sienta den First Class y 144 den Main Cabin. Banda di esei, motiva pa factornan di gran influencia e aerolinea ta planea pa aumenta su servicio for di hubnan clave manera Charlotte y Philadelphia durante e simannan mas druk. Alabes, ta importante pa menciona cu Charlotte ta e di dos hub mas grandi di Merca y e di seis aeropuerto mas druk den e pais basa riba e trafico di avionnan. Cu e expansion extensivo den e red di ruta, American Airlines ta reconkista su posicion como e compania lider na Aruba refiriendo aki na e capacidad di sienta door di ofrece vuelonan directo pa 5 diferente gateway (Miami,m Philadelphia, Charlotte, Dallas, Chicago y La Guardia). JetBlue lo continua cu nan Airbus 159 cu capacidad di 159 sienta, brindando servicio completo tanto for di New York como Boston pa Aruba, mientras cu nan ta aumenta e capacidad di sienta den cierto simannan mas druk.

JetBlue ta ofrece un di tres gateway nonstop pa Aruba for di Fort Lauderdale, cu conexionnan den e red creciente di JetBlue. Sinembargo, debi na e situacion competitivo di e mercado na South Florida, e aerolinea a dicidi di reduci nan vuelonan diario pa 5 vuelo pa siman cuminsando januari 2020. Esaki ta haci cu e vuelonan planea ta bira 150 pa luna desde tur e tres gatewaynan menciona. Esaki ta cuadra cu empeoramento di e mercado mundial, e tensionnan riba e mercadonan creciente y e debilitacion di e confiansa den hacimento di negoshi. Ta spera un logro similar pa e resto di 2019 relaciona cu e mercado Mericano.

Minister Oduber ta sumamente satisfecho di e prestacion di nos aeropuerto y Aruba como destinacion, no obstante e perdida di e di dos mercado mas grandi cu ta Venezuela. E trafico Mericano creciente ta yuda yena e bashi cu a keda di e mercado Venezolano. Di otro banda, e crecemento lento cu ta wordo spera for di Latino America den e di dos mita di 2019, hunto cu ne e retonan preocupante incluyendo e grounding di Boeing 737 Max, e aumento di e costonan y e perspectiva mundial debil, e mercado di Latino America por lo general ta priminti di crece. Turismo ta keda nos forza y nos driver principal.

