Ta premira cu mayoria cas di cuido lo tin nan permiso prome cu dia 13 di oktober 2019

Riba diahuebs 29 di augustus 2019, Inspectie a tene un anochi di informacion na MFA Paradera pa tur 18 casnan di cuido. Durante e anochi aki Inspectie a duna update di e trayecto di permiso y a splica kico e siguiente pasonan ta. Desde 1 di augustus 2019, tin 1 cas di cuido cu un permiso valido. Sinembargo, mientrastanto mayoria cas di cuido ta den e ultimo fase di nan peticion pa permiso y pa es motibo Inspectie ta premira cu mayoria lo tin nan permiso regla prome cu 13 di oktober 2019. Esaki ta e ultimo fecha cu Inspectie a pone pa tur cas di cuido tin nan permiso.

Despues di e fecha aki, lo bay over na tuma e medidanan necesario pa esunnan cu no tin un permiso ainda. E tipo di medida cu Inspectie lo scohe, lo depende di e situacion individual di cada cas di cuido. Lo por: (1) cera e cas di cuido parcialmente (por ehempel lo cera e cushina so), (2) cera e cas por completo, of (3) duna un multa. Durante e anochi, Inspectie a enfatisa cu preferibelmente no kier bay over na cera un cas di cuido por completo, pa motibo cu Aruba tin necesidad pa e casnan aki, pero cu lo haci esaki si e ta haya cu e riesgo ta mucho halto pa e cas di cuido keda habri.

Durante e anochi, Inspectie a recorda e casnan cu un permiso pa maneha un cas di cuido no necesariamente ta nifica cu e calidad di cuido duna den e cas ta riba un bon nivel. E permiso ta solamente e prome paso y Inspectie lo keda vigila y monitor tur cas di cuido di cerca y lo sigui cu bishitanan di inspeccion no anuncia.

Despues di e dos rond di bishitanan cu Inspectie a haci na comienso y final di 2018 , tur cas di cuido a ricibi puntonan di mehoracion cu nan mester traha riba dje. Pues, den e di tres y cuater kwartaal di 2019, Inspectie lo bay enfoca mas specifico riba e aspectonan aki.

