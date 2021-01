Ta pidi poco pasenshi na esnan cu a cumpra ticket pa concierto posponi ‘Aruba Dushi Vibe Festival’

Manera conoci, Aruba Dushi Vibe Festival tabata un concierto cu tabata planea aña pasa na April cu diferente highlights/artista grandi manera Daddy Yankee, El Alfa, Francy y Pedro Alonso, pero naturalmente esaki mester a wordo posponi pa motibo di Covid19.

Riba rednan social, Masnoticia a tuma nota cu persona ta keha cu nan a inverti den varios tickets pa e concierto aki y ta haya inhusto cu no por haya su placa bek. E ta bisa cu cada biaha cu ta puntra e organisadornan, nan ta wordo bisa cu e concierto no ta cancela pero no ta duna fecha of dia cu e lo ta, y ta sinti cu e ta wordo gaña.

Masnoticia a tuma contacto cu e organisadornan cu ta bisa nos nan ta percura pa informa tur hende cu na momento aki no tin fecha nobo ainda,y tampoco no por anuncia un fecha nobo sin tin autorisacion di gobierno di Aruba. “Nos team ta trahando pa asina por informa tur hende cu tin nan ticket pa tin poco pasenshi nos team ta sigui monitoria tur cos di serca.”

Nan ta informa cu ‘te dia di awe ningun artista cu a wordo paga pa Aruba Dushi Vibe Fest no a cancela nan presentacion cu Aruba of otro pais unda nan mester a presenta na aña 2020, p’esey niun momento nan a bisa cu a cancela e evento, esaki ta algo cu ta pasando mundialmente tambe cu varios otro evento grandi ta posponi te proximo aviso, y no cancela, dus no ta conta pa Aruba so.

“No ta eror ni di e Artistanan, organisadornan of Cliente ( Publico ) cu mundo ta enfrenta un pandemia, pero si cu pasenshi y cumpliendo cu tur medida di Gobierno nos lo sali di e situacion aki pa asina nos bolbe reactiva tur cos bek.”

Ta pidi pa keda pendiente riba nan Facebook page /Instagram y www.dushivibefest.com

