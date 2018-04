Ta pidi pa investiga DIP y ex minister di Infrastructura, Benny Sevinger

Parlamentario pa fraccion di POR, drs. Marisol Lopez-Tromp a entrega mocion pa por bin un investigacion forensico ariba ex minister di Infrastructura y Integracion, Sr. Benny Sevinger.

Sra. drs. Marisol Lopez-Tromp a presenta un mocion unda cu ta pidi pa bin cu’n investigacion (forensico) den DIP. Ta inacceptabel cu ex minister di Infrastructura a tuma cantidad di decision contra ley, y no a mustra ni e intencion ni e disponibilidad pa coregi loke ta robez; a laga su departamentonan un banda y a aproba y coopera cu irregularidadnan cu awe ta perhudica nos pais.Pa es motibo aki, el a presenta e siguiente mocion durante presupuesto:

Considerando:

E echo cu tin un cantidad di casonan dudoso, ilegal y/of fraudulento di tereno comercial bou di Gabinete Mike Eman I y II door di e Minister di Infrastructura y Integracion entre 2009 pa 2017;

E echo cu dicho ex minister no tabatin un maneho ni tabata tene su mes na proceduranan di bon gobernacion pa loke ta e decisionnan cu e tabata tuma diariamente pa cu otorgamento di parcelanan den erfpacht; Cu e ex minister di Infrastructura y Integracion tabata viola e ROP constantemente y tabata malinforma pueblo y a forma practicamente un grupo di persona rond di su persona como minister cu lo tabata yud’e regla tereno contra tur procedura sin consulta cu DIP;

Cu e minister di Infrastructura y Integracion di 2009 pa 2017 tabata cobra inversionistanan 5 promil di nan inversion di construccion di nan proyecto y tabata dicidi cuanto, unda y con e inversionista mester stort e placa contra nos ley di contabilidad; Cu Gobierno actual a bin topa un situacion caotico den DIP caminda cu e ex minister di Infrastructura y Integracion no a percura pa tin un maneho di otorgamento di erfpacht y sin pidi conseho di DIP y sin tene cuenta cu loke realmente tin dipsonibel na tereno pa otorga; Cu na varios ocasion huez a bati ex minister Sevinger riba su dede debi cu e ta actuando contra ley como minister den su aprobacionnan di peticionnan pa construccion y cu e ta mishi y desestabilisa nos estado di derecho; Cu tin hopi ciudadano a indica cu nan a paga pa haya tereno.

Ta dicidi:

Pa instrui Gobierno pa laga haci un investigacion (forensico) den DIP riba tur iregularidadnan den otorgamento di tereno pa cas y comercial durante gobernacion di ex minister di Infrastructura y Integracion; Investiga e toewijzing di casnan na Seroe Colorado; Investiga con ex minister Sevinger a maluza e clausula di maatschappelijke investering cual sumanan nunca lo mester a wordo gestort, pero mester a tuma luga den forma di material en natura; Entrega keho a base di e iregularidadnan cu a ser haya.

Parlamentaria Marisol Lopez-Tromp ta spera di por conta cu sosten di tur miembro di Parlamento pa cu e mocion aki y asina promove y para pa un gobernacion cu ta wordo guia pa integridad.

