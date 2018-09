Ta pidi cooperacion pa haya un brommer horta Bajaj XCD bek

Aruba Wieler Bond ta pidi cooperacion pa nan haya un brommer Bajaj XCD 125cc bek. E brommer aki di number MFA1179 a wordo horta for di Jaburibari 150, Parke Curason na Paradera. E brommer ta pertenece na Aruba Wieler Bond y ta indispensabel pa e training di nos atletanan di e Seleccion di Aruba.

Si cualkie hende por tin algun informacion ta pidi pa please laga e doñonan sa of tambe por informa polis. Por yama of manda un whatsapp na : +2975944707 of +5493874863407 (WhatsApp so).

SPAñO

Robaron esta moto marca Bajaj XCD 125cc placa MFA1179 de jaburibari 150, al lado del Parke Curason, na Paradera. La moto pertenece a Aruba Wieler Bond y se utiliza para los entrenamientos de los atletas. La moto es una herramienta fundamental e indispensable para los entrenamientos y el desarrollo de la seleccion de ciclismo de ruta de Aruba. Por favor si tiene alguna información le ruego contactarse al +297 594 4707 o +5493874863407 (WhatsApp)

