Ta pidi comunidad pa mantene cura limpi y tuma nota na autonan bandona

Di parti di Bureau City Inspector ta bisa cu ta yegando cu un acuerdo cu Serlimar pa asina por yega na un prijs rasonabel mirando e situacion di pandemia pa asina persona por paga pa un baki grandi di sushi di Serlimar.

Sr. Robby Rosel, PR di e departamento ta bisa cu e forma ey por yena e baki di desperdicio cu tin den nan cura di cas y ta evita den e tempo aki di awasero cu criadero. “Ban mantene e limpiesa, ta importante pa cada ciudadano haci uso di esaki”, e ta splica.

Un otro punto cu e ta menciona ta e asunto di autonan bandona, esey ta causando hopi problema den caminda principal caminda hende ta cana of autonan ta core. Si ta haya un auto banda di caminda, nan departamento lo avisa cuerpo policial pa haci reparticion di boet.

Pa locual ta trata autonan cu nan ta wak cu no ta sirbi mas, cu no tin keur of nummerplaats, nan ta pidi pa doñonan kita esaki of firma un carta cu ta duna nan permiso pa yama un takelwagen pa asina por deshaci di e auto.

