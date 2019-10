Ta pidi ayudo di communidad pa haya un cas pa huur pa muchanan special

Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten (SVGA) ta buscando un cas pa huur unda 10 mucha/hoben lo

por biba bou guia di profesionalnan. E cas mester ta un lugar safe pa su habitantenan. Mester tin un bon cura y suficiente kamber y baño pa 10 habitante por biba den e cas. Den dia e habitantenan lo bishita un di e departementonan di SVGA sea Scol Dun’unman, Pasadia Bibito Pin, Pasadia Briyo di Solo of Centro Man na Obra. Atardi, anochi y den weekend/vakantie e habitantenan lo ta na e cas mescos cu den un famia. Gobierno lo financia di e Sociaal Crises Plan e projecto aki pa SVGA por guia 10 mucha/hoben den e cas. Tur lo ta mucha/hoben cu no por keda biba cerca nan mayor sea temporal of permanente. E budget pa e cas ta limita na un maximum di 4000 florin pa luna, dor cu e subsidio cu SVGA lo ricibi no ta permiti di paga mas cu esey. Please yuda SVGA pa haya un cas adecuado pa SVGA por yuda muchanan/hobenan cu un limitacion intelectual y nan famia. Pa mas informacion por yama sra. Els van Homelen, directora di SVGA, na number 522-7842/62 of yama Sra. Omaira Leysner, cabesante di Cas Sjabururi, na number 522-7841. Por mail tambe na [email protected] Mas informacion di nos fundacion en general por haya riba nos website www.svga.aw.

