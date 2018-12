Ta parce cu gobierno no ta sinti mucho pa sinta cu sindicato

Sr. Hubert Dirks durante un entrevista a splica cu FTA a combersa cu gobierno. Hunto cu mr. Hose Figaroa, abogado di FTA, nan a sinta cu Minister Presidente.

FTA a presenta tur nan puntonan, un lista di prioridad riba tereno social y labor, na e minister di Labor, nan a sinta cu e minister di Husticia,a presenta un lista di punto y a haci un peticion pa atende cu e tema di criminalidad, hunto cu e otro sindicatonan.

Hunto cu e otro sindicatonan, nan a sinta cu e minister di Labor y nan sa cu e gobierno a topa cu’n situacion financiero critico, pero nan ta kere cu gobierno no mester tin ni miedo ni duda, y tampoco sinti su mes demasiado grandi pa sinta cu sindicato.

Prome cu cualkier decision of idea ta yuda so e ta yuda, ora di tin bon relacion cu sindicato. Ta sinti cu gobierno no ta sinti mucho pa sinta cu sindicato, a pesar cu nan a sinta cu minister Glenbert Croes, y relaciona cu e esey ta bin un plan pa Structura dialogo Social Labor, y cu minister di Husticia nan a sinta algun biaha. Pero en principio e situacion di bo pais, segun Sr. Dirks, e direccion di bo pais, e politica cu bo tin di hiba, ta asina importante cu e no por keda den man di politico so. P’esey den un sistema democratico mester tene mas cuenta cu e partnernan, gremionan sindical.

Den e caso aki, Sr. Dirks a delanta loke ta pasando, como miembro di USA (Union Sindical Aruba), a pesar di cu tin biaha ta sinti cu USA no t’ey pero segun Sr. Dirks e ta mas fuerte cu nunca. FTA ta spera cu nan por haya un miho actitud for di gobierno, pa cu e sindicatonan pa 2019, Sr. Hubert Dirksz di FTA a bisa.

