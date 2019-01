Ta parce cu DIMP no tabata prepara pa atende fluho grandi di hende

Mester pone mas atencion riba trato y servicio na cliente

“Ta tristo pa tuma nota cu pueblo tin cu sufri atrobe pa motibo cu gobernantenan ta bin cu ideanan supuestamente briyante den corto tempo y ta e departamentonan tin cu ehecuta e ideanan den bon of malo”, asina Jennifer Arends-Reyes, miembro di Parlamento pa Partido AVP a duna di conoce durante un conferencia di prensa emiti dor di e partido politico di mas grandi na Aruba. “Pueblo ta paga su impuestonan pa asina DIMP ta existi y tur e trahadonan. Ta netamente pueblo ta esunnan cu tin cu prepara nan mes mentalmente prome cu drenta e edificio di impuesto. Prepara pa para oranan largo den rij pa cualkier servicio y mester paga tino cu bo no ta den rij robes”, asina e Parlamentario a sigui bisa.

Mas despues, e miembro di Parlamento a añadi cu e ta haya cu no tin suficiente luga pa atende tur hende, e trahadonan aunke no ta tur pero algun cu sin duda lo bo topa cu mal beis, ta irita y ta maltrata clientenan cu palabra of simplemente ta mustra di ta hopi cansa y no por maneha e presion di tanto hende. E Parlamentario ta sinti cu no tin trato special pa mamanan na estado, cu yiu chikito, hendenan cu un of otro limitacion y hasta grandinan cu ta uza rolator of rolstoel ta ser pusha un banda pa motibo cu nan ta cansa di para den rij. Si nan kier ta inclusivo y tin un fast lane di un ora di espera pa 60 plus, mester corda cu nos pueblo ta consisti di mas personanan cu merece un miho trato.

“Ta importante cu na cuminsamento di aña cu tin tanto keho riba rednan social, den pueblo y tur caminda cu bay tanto di prijsnan di producto y servicio cu a aumenta drasticamente, Departamento di Asuntonan Economico a tira tur cos den scochi di consumido. A keda cu su lista di 11 producto basico bunita riba app y riba papel pero tur caminda prijsnan a subi drasticamente. Y na Departamento di Impuesto (DIMP) cu tur dia mester lanta mira kico pueblo y nos como representante di pueblo ta spera mas di e departamentonan concerni aki pa ahusta y tuma accion di biaha ora no ta bayendo bon”.

Sacando comunicado di prensa cu tur cos ta bayendo bon y e realidad eyfo ta otro den wowo di pueblo. Nos pueblo merece un miho trato na momento cu Gobierno di MEP POR RED ta bin cu ideanan pa implementa pa motibo cu por ehempel polisnan tin dificultad pa controla seguro, cual por cierto no ta nan tarea principal y Aruba ta bay bek den tempo di perde mita dia pa warda pa plach’i number y si net e dia ey e cliente mester paga BBO of busca un stempel prome cu dia 15 pa evita un boet di 250 florin e lo mester hiba tent pa campa y hopi pasenshi na Departamento di Impuesto y ainda esunnan cu ta goberna nos pais tin pudor di bisa cu pueblo ta keha pornada.

