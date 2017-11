Ta para tur proceso rond di e proyecto na Seroe Cristal

Pa hopi tempo e bario di Sero Cristal ta bin ta pidi ayudo pa cu e problema cu ta pasando na pia di Seroe cristal pa cual cu e minister di nobo a dicidi di tuma paso y tuma accion, aki minister Otmar Oduber ta splica durante un conferencia di prensa diaranson atardi.

Diamars a tuma luga den oranan di mainta a tuma un accion na e diferente area rond di Seroe Cristal. Tabata tin basta critica durante e ultimo dianan, y practicamente den e prome dianan di trabao, a reuni cu tur e instancianan manera DIP, DNM, DOW. Pero den e accion a tuma parti Warda Costa y Cuerpo Policial. Tabata tin hopi keho ariba e instancianan y actividadnan rond di Seroe Cristal. Siman pasa a tuma e decision cu lo haci um bishita na e diferente actividadnan cu ta tuma luga. A constata di parti di DOW, cu tur dos compania cu tin actividad ta operando sin un bouwvergunning y nan atencion a wordo hala ariba esaki, pa nan haya e oportunidad pa busca y entrega un permiso pa loke ta e instalacion eynan cu ta sin permiso. Ta pone cierto condicionnan pa haci esaki mas pronto posibel, di otro manera lo mester “ontruim”.

Di parti DIP a constata cu cierto momento tabata tin terenonan publico, pafo di e eigendom terrein, unda tur dos compania ta opera ariba tereno eigendom, pero tabata uza tereno publico pa pone material of actividad cu nan ta bezig cun’e. E compania cu ta haciendo esaki lo haya un plaso di tempo, pa nan haci esaki limpi.

Husticia tambe a constata cu di e dos companianan aki, uno so tin un “hindervergunning” y esey kiermen cu e otro compania no ta cumpliendo cu su obligacion legal di tin un “hindervergunning” y di parti di minister di husticia a bisa cu lo check esaki cu instancianan cu ta cay bou di su responsabilidad pa di biaha atende di e parti aki cu e compania cu no ta cumpliendo cu ley y cu no tin un hindervergunning. Esaki por nifica cu lo para e operacionnan di e compania aki.

Pa loke ta trata e aspecto di naturalesa y milieu, den e proceso di e bishita a constata cu tin un compania cu ta traha materialnan for di cement. Den e caso aki nan ta traha e betonmix, como tambe blokinan, caminda cu a duna e ora ey, a base di e constancia di DNM, e opdracht cu dentro di poco, mas pronto posibel, cu lo tuma luga un midimento di loke ta trata e cement cu ta bula den aire cu por influencia e calidad di bida di esunnan cu ta biba den e bisindario.

Mas aleu, minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a bisa cu e accion aki a tuma luga a base di e gran cantidad di criticanan cu tabata tin. Esaki tabata e prome accion cu a tuma luga pa pone ordo bek y ta manda advertencia pa esunnan cu ta opera sin cu tin un hindervergunning.

A papia tambe over di e deposito di sushi, deposito di diferente materialnan cu ta wordo deposita ariba terenonan cu no ta dump, cu kier recorda tur hende, mirando cu ya caba DNM a cuminsa a proceso, pa procesverbaalnan na OM y lo continua pa companianan cu no tin un vergunning y no tin un permiso di gobierno, pa deposita sushi na un caminda cu no ta Parkietenbos.

Esaki ta conta pa esunnan cu ta deposita sushi den buraconan, den mondi pero ta conta tambe pa companianan cu no ta cumpli cu e ley cu ta rigi pa loke ta trata tiramento di sushi como tambe otronan, manera e ley di hindervergunning y otro nan cu tin biaha ta molester pa e comunidad.

Tambe e minister a anuncia, ya cu a ripara cu cartanan a wordo dirigi y cierto momento kier a hasta cuminsa un caso, mirando cu den pasado nada a wordo haci, pa para cosnan cu ta bay robes. Cu e accion aki, ta mustra un bon señal den direccion di comunidad, cu tur mester atene nan mes na leynan cu tin vigente actualmente.

Tiramento di sushi ta un luga so mag haci’e, cual ta Parkietenbos. Tur hende sa cu Parkietenbos ta un problema y p’esey tin henter un team trahando, pa den e prome 100 dianan bin cu un solucion temporal y a largo plaso. Ta henter un team ta envolvi cu Serlimar y expertonan. Lo acerca DNO ariba e aspecto aki.

Pero en berdad, pa loke ta trata ROP, a pone nan dilanti, a base di e diferente opdrachtnan cu a wordo duna e.o. pa loke ta trata di e “in kaart brengen” di henter e aspecto di Aruba, pa digitalisa esaki.

DIP y DOW ta interesa y den cierto forma ta haci esaki caba, pero por uni nan mes pa haci esaki un trabao en conhunto cu esey mes, e lo facilita e proceso cu ora yega na e punto ey, por bisa cu a duna opdracht na e director di DLV (Kadaster) cu conhuntamente cu expertonan di Hulanda ta preparando pa un destaho publico, pa trece nos mapanan digital, cual no solamente lo facilita e proceso di midimento di tereno. DOW lo por haci bon uzo di dje, pa loke ta trata rioolnan, unda cu hopi a wordo construi den e ultimo añanan. Tur e rooinan natural mester a busca un caminda, y no a prepara un opvang pa e awa. Lo traha damnnan extra, unabes cu por midi unda e situacion di awanan ta, prome cu e acumula.

Lo trece cambio den structura di ROP na e momentonan aki, pero cu e condicion y compromiso cu unabes cu haci esaki, lo prepara un ROPV prome cu final cu 2018 cu ta e planning na e momentonan aki, cu ta haci e ora e control ariba e ROP tambe uno vigente, transparente, unda mag y unda no mag di construi, pa evita e tantisimo casonan di wetland, unda a duna opcion di construccion y areanan di naturalesa cu a wordo otorga.