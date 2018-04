Ta papia di crisis social pero ta baha suma den presupuesto

Fraccion di AVP a haya un sorpresa despues di a revisa e presupuesto, cual ta e suma cu tabatin p’e Plan Social di Crisis. Gobierno ta papia di un crisis, di cual nan a trece padilanti cu lo bay alivia e sector social. Pero nan a kita cierto suma for di sector social y a trece argumentonan padilanti di e motibonan cu nan a haci e cambio den e presupuesto.

Parlamentario di Fraccion AVP, Mervin Wyatt-Ras, a indica cu diripiente Parlamento a haya un nota di cambio, unda cu gobierno a baha e suma cu nan tin p’e plan social di crisis. E suma cu nan a ricibi prome tabata di 17.3 miyon y awo el a baha te na 11.6 miyon, cual suma a baha cu 5.6 miyon florin. Esaki no ta mustra un bon señal, el a expresa. Gobierno a bin cu e argumento di a baha e suma debi cu a aproba e presupuesto laat.

Gobierno a indica cu nan no lo haci uzo di dje p’e aña, pasobra e suma ta pa henter aña. Parlamentario Wyatt-Ras no ta kere cu esaki ta argumento suficiente y esaki ta jammer p’e sector social. Semper nan a bisa cu nan ta bin cu idea y presenta esaki, pero awo ta kita placa. No ta husto pasobra tin e manera con nan a trece esaki padilanti. Gobierno a trece padilanti cu tin un crisis grandi cu mester actua mesora, pero si mira esey no tin seriedad den kico nan a presenta.

Tambe den e presupuesto Fraccion di AVP a tuma nota cu gobierno a trece cu tin un crisis grandi den sector social y e crisis aki mester di atencion urgente. Tambe gobierno a referi na e dos muchanan cu a fayece y cu tin un escala di actividadnan cu mester tuma luga riba tereno di prevencion, riba tereno di ayudo. Pero riba otro terenonan tambe cu ta bisa fundacionnan tambe por haya un yudansa. Parlamentario Wyatt-Ras ta skeptico riba e parti di crisis, unda cu e ta kere cu esaki lo bay bin despues cu introduci BBO cual asina aki lo crea un crisis social. Ora cu a compronde cu esey lo duna un cierto sosten na e sector social, diripiente ta kita e placa bek for di sector social y pone esaki un otro caminda. Esaki ta algo cu no ta husto p’e sector social.

