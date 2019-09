Ta ora pa stop manipulacion

Pueblo ta ora cu e pais chikito tin cu lanta para y stop di ta ciego sordo mudo, for di 1986 te cu awe politiconan y comerciante nan a manipula e pueblo aki. Ta ora pa pueblo cuminsa na exigi di su gobernantenan pa tur berdad cuminsa wordo publica den medio di comunicacion paso pueblo no por sigui ta e perdedo den henter un discusion di gremionan cu ta mal usa nan poder pa instiga pueblo riba algo cu no ni pasa den parlamento di Aruba. Ta ora pa pueblo stop di ta siguido ciego di doño nan di trabou abusador pero tambe di loke e politico ta bisa, ta ora pa exigi pa tur contract tur documento tur plan y vision bira publico cu pueblo tin participe den decision nan importante.

No por sigui manipula pueblo trece rabia discordia den amigo nan y famia paso no ta di acuerdo cu loke gobierno of loke gremio comercial ta pensa, di unda sali cu doño nan di trabou ta obliga trahadonan bay protesta manipulando informacion sabiendo cu ainda nan como gremio tin cu trece nan proposicion pa gobierno pa hunto bin cu un solucion. Pa straño cu e ta zona unda e lidernan sindical ta awe pa sali y mustra nan rechaso nan e manera di menasa cu doñonan di empresanan aki ta bisa trahado si bo no bay protesta bo no ta stima bo trabou y nos lo tin bo na cuenta, esaki ta violacion laboral y menasa directo na libertad di pensamento di e trahado. Aruba mester por cuminsa para pa su principionan norma balor respet si pueblo sigui tolera manipulacion di politiconan gobernantenan gremio comercial na final di Dia ta e pueblo ta sigui sufri pueblo na e unico cu nos debe fieldad ta Dios ta ora nos cuminsa para manipulacion instigacion y mal informacion riba e nos pais e grandinan tin un expresion cuidado di Cabai no por sinta come na mesa nunca cu Rey, habri wowo. Empresa nan cu ta gana dineral y no ta cumpli cu nan belasting cu SVb cu Fondo di pensioen no ta cumpli cu ley tambe mester carga nan responsabilidad basta cu manipulacion.

