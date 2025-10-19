Update National Hurricane Center: – Cerca di e islanan Windward y Lama Caribe ( AL98 ): Datonan recien di biento di satelite y observacionnan di superfisie ta indica e ola tropical cu actualmente ta crusa e islanan Windward, ainda ta falta un circulacion cera.

Sinembargo tanto imagennan di radar como di satelite ta indica e actividad di awacero y tormenta asosia ta cuminsa mustra señal di organisacion. E sistema ainda ta move lihe den direccion West na 20 pa 25 mph, loke por limita desaroyo durante e siguiente dia of despues, pero condicionnan ambiental ta pronostica pa bira mas faborabel ya cu e ta frena den lama Caribe central mas den memei di e siman.

Un depresion tropical probablemente lo forma memei te ultimo porcion di e siman aki den lama Caribe Central. Sin importa e desaroyo, awacero pisa y biento fuerte ta spera di sigui pa porcionnan di e islanan windward y leeward te cu dialuna mainta.

Sinopsis:

Ta anticipa cu e punta dilanti di un ola tropical cu ta acercando, situa net oost di Antia Menor lo afecta condicionnan di tempo riba e area di nos isla. E ola lo sigui duna cuenta di un ambiente atmosferico instabil riba e region. Ta antisipa cu e sistema aki lo trece awasero pisa, strena hunto cu biento fuerte den cercania di mita di siman proximo.

Informacion compila foi Meteo Mahuma.