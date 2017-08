Ta na Aruba so ta duna relato anual despues di eleccion di bestuur

Diaranson 2 Augustus ultimo, tabata tin un reunion general yama pa AVB, cu diferente punto di agenda, cual esunnan principal tabata eleccion di Presidente di AVB y despues eleccion pa 4 miembro di directiva di AVB, pa e proximo periodo di 4 aña.

Den e reunion aki, e presidente ta prolonga su puesto pa 4 aña y esaki cu 21 voto di representantenan di diferente clubnan cu tabata tey presente, Kurt Thomas a haya 7 voto y mi persona a haya 8 voto. Cual resultado mi ta respeta, aunke mi ta ripara cu hopi di esnan presente no tabata domina e concepto di maneha un club of organisacion.

Despues di eleccion, AVB ta manda un e-mail pa su miembronan diaranson 16 Augustus atatrdi, cu e lo ta convocando un reunion general extra ordinario y cu di caracter di urgencia pa diasabra 19 Augustus, pa 2or di merdia. Pues e yamada pa e reunion ta 3 dia prome. Esaki contra di statuto cu ta stipula cu reunion general extra ordinario, lo mester wordo trata segun reglanan stipula igual pa un reunion general. Na unda cu ta stipula cu lo mester manda e documentonan relevante y e agenda mas tempran cu 7 dia prome cu e reunion convoca.

E reunion aki, tabata netamente pa aproba e relato anual 2016 di AVB.

Pero nos ta wak mucho leu, dia di eleccion mi a bin constata cu no a trata e relato financiero ainda y pues, esey tabata un di mi puntonan di preocupacion, pa cu e mal maneho cu tabata wordo ehecuta den AVB. Den tur parti di mundo, bo tin pa trata e relato financiero, pa husga e trabou di e directiva, ta na Aruba SO y ta AVB SO, por haci un stunt asina y cu ta wordo acepta pa 21 representante di e diferente clubnan y ta dune nan apoyo, pa e sigui cu su mal maneho.

Fuera di e mal maneho ey, a bin sali na cla, cu AVB no a presenta su presupuesto tampoco pa aña 2016 y ta bin aproba e relato fianciero pa 2016 y na unda cu 5 team ta presenta diasabra ultimo y na final, despues di diferente voto, a bin wordo aproba pa mayoria. ( AVB tin mas cu 30 miembro).

Mi ta puntra mi mes, con esaki lo por pasa e “integrity check” cu FIFA lo bay exigi di su miembronan.

En resumen, a bay contra statuto; invitacion y documentonan a yega no den e tempo stipula, a bay contra tur norma di “good governance” y a bay contra tur common sense; con por eligi bestuur y despues trata e relato financiero, sin nunca a trata e presupuesto, of lo por a trate den kleine groep atrobe?

Djis pa menciona algun punto, cu na mi parecer, mester bin mas clarificacion y hustificacion di gasto y entradanan cu ta wordo presenta den e relato annual 2016, cu a wordo aproba pa 5 miembro SO.

– gastonan di competencia, cu ta consisti di AWG 333.030,= na Advertising and marketing, a paga ( atrobe) pa Beach Soccer 28.578,=, tin un post “recettes Clubs div. Honor na un balor di 26.441,= ( con y kende a stipula e suma pa cada team?), tin debenan habri na diferente instancianan entre nan, FFD y belastingdienst.

– ken tur ta ariba payroll di AVB kico ta nan funcion y nan salario ?

– Cuanto cada bestuurlid ta ricibi como vergoeding ?

Sigur tin mas pregunta pa haci na e relato, cu toch a yega laat, despues cu a introduci un “financial manager” caba, un paar di anja atras. Pues mi ta spera cu e 5 teamnan presente lo por a haci tur e preguntanan aki y varios otronan mas cu facilmente lo por ripara cu mester di clarificacion y justificacion.

Mi sa cu lo mi wordo tilda, di ta mal perdedor, pero mi ta sigur, cu si mi no bisa nada, mal maneho lo sigui y na final ta nos futbol, lo sali e perdedor. Mi no kier pensa cu tur e miembronan di e clubnan, ta pensa y traha, mescos cu e directiva actual di AVB. Ta tristo pa accepta cu 5 team, lo representa mas di 30 team y na final, lo mester acepta cu mal maneho sin transparencia, tin tur cos pa dicidi pa nos futbol.

Skirbi pa: Jairzinho Tromp