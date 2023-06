Trahadornan di SABA a prensenta diabienar di lanti parlamento y a haci entrega di un carta cu nan mal contento na Minister Ursell Arend. Magaly Brito a haci entrega di e carta y a bisa cu ta e trahadornan ta memey den tur e discucion aki.

Tin un punto hopi importante pa e trahadornan cual ta e tema di nan atraso, cu nan tin hopi tempo ta exigiendo pa e pago di esaki y no tin claridad. Tanten a duna e Minister tur espacio pa haci e investigacion pa wak unda e placa a bay si pa SABA of Gobierno. Nan a tuma nota di e Minister anterior na unda nan a bisa cu nan tambe a pasa den e problema aki y nan no tin claridad ainda y cu nan ta sostene e pensamento di e señor Minister pa tin un claridad riba e tema. SABA a tuma nota di diferente rapport y e rapportnan no ta mustra di tin claridad, door di e punto mensiona a haci entrega di e carta na Minister y a pidi pa nan tin un contesta den corto plaso.

Prome cu e entrega di carta na Minister Ursell Arends

SABA a haci un entrega di un carta na Gobernador pa interveni pa e partidonan por yega na solucion. Hunto esaki nan entrega un carta tambe na e hunta di supervision di SABA na unda nan a trece dilanti e diferente precupacion di trabahador cu ta na pia di trabao. Señora Magaly a bisa cu e situacion di entrega di e carta aki “a bay sumamente fastioso ya cu pa entrega e carta mester a pusha pa drenta ya cu nan no kier a laga nos drenta, cual situacion ta straño pa por a haci entrega di un carta y ta un lastima cu e situacion ta bayendo di e manera aki”. Na final SABA haci peticion na Gobierno pa tin un miho maneho pa sa unda e fondo a bay y pa nan tin mas atencion pa un miho cuido den nos grandinan.

Minister Ursell Arends, encarga cu e maneho y cuido di nos grandi a tuma e carta di señora Magaly Brito y a keda di sinta na mesa cu e abogadonan pa yega na un solucion y pa e trahadornan di SABA no wordo perhudica mas y cu por tin un miho maneho pa e bienestar di nos grandi. E reunionnan lo continua durante e siman.