Ta miho pa gerencia di Elmar no laga STA hibanan Corte

Keto bay gerencia di NV Elmar no kier reconoce sindicato STA como representante di e trahadonan. Sr Diego de Cuba ta bisa di tin hopi pasenshi pero tur cos tin su limite y ta spera cu dia 6 di december gerencia reconoce STA.

Manera tur hende sa, sindicato STA ta den discusion bastante fuerte cu e compania ELmar y nan abogado a papia cu nan abogado y mediador tambe ta den e proceso aki. Dios mediante dia 6 di Decemebr binidero lo bolbe sinta cu nan na mesa pa purba na firma e protocol unda nan ta reconoce e sindicato y e delegadonan. Tanten cu Elmar no reconoce e delegadonan di STA, tin problema. E problema aki por desemboca den accionnan mas pisa.

STA tabata tin hopi preocupacion, ya cu e pueblo di Aruba no por sufri door di un persona. Esaki a keda vocifera na e minister di Labor tambe, unda cu a bisa cu mester pasa un basora den varios compania estatal na Aruba, pasobra cu nan ta mira cu den 8 aña nada drechi a wordo haci. Y si bay cuminsa menciona e companianan, lo spierta hopi hende for di soño. pero e basora mester wordo pasa. Esun cu grita, por wel di grita. Nan tabata tin hopi tempo pa drecha e situacion aki, pero nan a ripara cu e situacion den cierto companianan a empeora enbes di a drecha.

Sr. de Cuba a sigui bisa cu den Elmar ta mescos cu ta dictadura tin. Tambe tin otro companianan unda cu ta snta na mesa dialoga y negocia manera hende grandi pero esaki no ta e caso na NV Elmar. Pero e director di e compania no kier reconoce cu e ta fout bezig. Pero e ora STA por bay un tiki mas leu, e ora ta casi inevitabel cu e trahadonan bay den accion.

Ta spera cu dia 6 di December, tur hende por sinta cabes frieu, ya cu despues di dia 6 lo entama un caso contra e director. Lo entrega e kehonan tambe na International Labor Organisation, cual ta practicamente e asociacion mundial cu tin cu para pa locual ta acuerdonan internacional, y Sr. de Cuba ta bisa cu Aruba a ratifica tur e cosnan aki for di masha tempo caba. Pero nos tambe mester aplica y cumpli cu e leynan internacionalnan aki locual no ta sosodiendo.

Ta straña STA dicon mediador no a hiba e personanan aki Corte ainda, ya cu nan no ta cumpliendo cu e tratadonan internacional. Pero mediador a dunanan espacio pa nan por compronde cu nan ta fout bezig y sinta negocia y reconoce debidamente e sindicato y su delegadonan. Esey ta prome cos cu mester haci.

Dia 1 di September sindicato STA a gana e referendum y ainda despues di 2 luna ta bay ta pasando sin cu e director di Elmar a reconoce e representantenan di STA. A tolera tur esaki pa hopi tempo, mirando cu ta un compania cu e pueblo mester di dje, cu mester di coriente, nos pais mester di turismo. Nos pilar economico te ainda 100% riba turismo. P’esey no kier perhudica niun hende, e turistanan tampoco. Ta uza sano huicio pa cu e situacion aki. Pero dado momento mester sigui y despues di a schors tres delegado di STA, inhustamente, a bisa cu den e proximo encuentro lo solicita pa trek in e schorsing di e delegadonan y firma e reconocemento. Si esey no ta e caso, e caso den Corte lo sigui su rumbo, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.