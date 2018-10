Ta mas saludabel pa planta y cosecha bo mesun berdura

Ta purbando di promove plantacion, cu ta un actividad fisico y ta baha stress. Santa Rosa ta promoviendo esaki hopi, cu Sra. Yraida Thijsen, hefe di Seccion di Salud di Ibisa, ta gradicido pa esaki.

Berduranan frozen ta hopi mas miho cu esunnan den bleki, y comparanan den prijs, tambe ta mas barata. Si no ta hay’e fresco, pro uza e frozen, y si no tin frozen, den potchi of bleki, algo ta miho cu nada. Pero esun den potchi semper ta uza conserveermiddel, of salo, cu no ta mucho bon. Pero esunnan frozen, semper nan ta coy e berdura den piek, cort’e y freeze e di biaha, pa cual no ta perde mucho vitamina di biaha. Ta mas miho pa come of fresco of frozen, mescos ta mas miho di come mas cerca di tera.

Mundo ta move den un forma asina rapido, pero si kier traha ariba bo salud, mester traha cu planning. Mayornan cu yiu mester plan con pa hinca actividad fisico, e parti di comemento ta esun mas cu mester di control. E comemento afo ta algo cu mester warda ora pa un bon ocasion, segun Sra. Yraida Thijsen, hefe di Seccion di Salud di Ibisa.

