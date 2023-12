Dialuna ultimo, dia 27 di november 2023, tabatin un reunion publico caminda nos a trata cu Minister Rocco Tjon e incidente tragico cu a tuma lugar recientemente caminda un hoben a comete suicidio mientras e tabata encarcela na Warda di Polis na Shaba.

E reunion sigur a trata un topico cu pa tur hende lo ta uno pisa, un sucedido cu ningun hende lo kier a mira tuma lugar. Ningun hende kier perde un ser keri bou ningun circumstancia, sigur no na e manera tragico aki. Ta algo cu ta haci dolor y sigur ta lamentabel. No obstante e hecho cu desde e sucedido Gobierno a sali duna informacion y splicacion, mi a habri mi desertacion dialuna mainta pidiendo Gobierno pa duna un splicacion en corto un biaha mas di kico a tuma lugar y ki proceso a y ta keda encamina te cu awor.

Hunto cu 12 profesional di e cadena hudicial y social, Minister Tjon a atende e Reunion Publico den Parlamento di Aruba y a tuma su tempo pa contesta mas di 100 pregunta cu e la haya y tambe a duna un splicacion detayadamente pa loke ta e caso lamentabel aki. Na inicio di e reunion Minister Tjon a pone “ter inzage” diferente documento. Documentonan caminda nos por a tuma nota di proceso, procedura y richtlijnen existente y nos por a lesa cu esakinan ta “in place”.

Un punto cu sigur a resalta ta e hecho cu Minister Tjon a informa Parlamento cu na mei 2022, e Europees Comite voor de Preventie van Foltering en Onmenselijk Behandeling of Bestraffing (CPT) a bin audit Aruba y indicacion ta cu e infrastructura di e celnan di Polis ta di adecuado of sigur. Minister a indica cu CPT tabatin solamente dos punto di atencion cual mester a keda remedia inmediatamente. For di e documentonan cu Minister a presenta na Parlamento Gobierno nos por a tuma nota cu Gobierno a instrui pa esakinan keda atendi cu urgencia.

Manera ta conoci caba Minister a duna un splicacion cu for di e investigacion medico a keda conclui cu no ta trata di un caso di un “strafbaar feit”. E resultado aki mes ta e motibo pakico un autopsia no a keda realisa.

Pa finalisa mi kier a remarca cu pa nos por conclui si maneho, proceso of procedura of infrastructura mester keda ahusta of cambia, ta mas oportuno pa warda finalisacion di e investigacion cu Landsrecherche ta realisando. Segun informacion di Minister Tjon e investigacion lo finalisa denter di 1 luna. E resultado di e investigacion aki mester brinda e claridad necesario y tambe lo por forma un posibel punto di salida pa posibel cambionan necesario. Como Parlamentario mi a pidi Minister Tjon pa mantene Parlamento informa y si ta bin cambio pa bin presenta esakinan na Parlamento. E compromiso aki Minister Tjon a haci tambe y a subraya e hecho cu Ministerio Publico tambe a indica cu e resultado di e investigacion lo wordo comparti cu e miembronan di famia. Algo cu sigur mi ta haya hopi importante.