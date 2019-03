Ta lamentabel cu Minister di Enseñansa ta scohe pa no contesta preguntanan clave pa salbaguardia derechonan di mucha na Aruba

Segun sra Arends-Reyes ta hopi remarcabel con contradictorio e gobierno di coalicion di Mep-Por-Red ta trahando. Mientras e Minister encarga cu asuntonan social huntu cu un Parlamentario ta bishitando Unicef na Hulanda como bishita di trabou, na Aruba ehecucion y planan pa cu implementacion di diferente derecho di mucha ta keda den aire. Ta hopi lamentabel cu preguntanan cardinal a bai pa Minister encarga cu Enseñansa tocante por ehempel ley di Enseñansa obligatorio na Aruba, su implementacion y planan pa cu esaki simplemente ta keda sin contesta. Minister di Enseñansa a dicidi cu no lo conose e fenomeno di ‘laatjarig’ mas y muchanan di 3 aña y piko tmb lo wordo acepta pa kleuterklas. Den practica ta pasando cu mayornan ta pasa hopi trabou pa haña un lugar pa nan jiu bai skol pa motibo di cupo limita. Sra Arends-Reyes como parlamentario a manda puntra di dia 5 di februari 2019 tocante cupo pa muchanan di skol y e cifranan di esaki y nos ta casi bai na e di 4 luna di aña y no ta wak ningun indicacion cu lo por ricibi claridad y transparencia ariba e planan, cuanto mucha a meld aan, cuanto mucha a wordo poni riba lista pa warda, cuanto a wordo nenga cu ni riba lista nan no a pone nan y kiko nan lo bai hasi na cas siendo cu tin ley di Enseñansa obligatorio. Keda sin contesta ariba e preguntanan aki sigur no ta parti di e bon gobernacion cu tanto ta papia di dj’e. Si di awor caba tin problema pa plaatsing di e muchanan, kiko ta pensa di hasi ora bin mas aserca pa motibo cu ta acepta nan mas hoben cu 4 aña. E scarcedad di maestro tambe ta parce cu no ta un problema den termino largo pa gobierno di Mep-Por-Red mirando cu a laga sa cu e trabou di maestro of docente facilmente lo por ser reemplasa den futuro. E mesun Minister cu ta papia di uza fondonan di Sociaal Crisis plan pa duna mas tempo y corigi e ley di centro di cuido di mucha ta papia di early- intervention y justamente ta manka e centro specialisa pa early- intervention na Aruba cu ta e centro multi-disciplinario/ MDC door di decentralisa e ayudo y keda cu minimo specialistanan den e materia. Maestronan tin hopi preocupacion y cada biaha ta strafnan cu decisionan cu no ta contribui na un lugar di trabou cu ta trankil mirando cu ta crea duda ariba nan futuro di trabou of e bienestar di e alumnonan. Manera cu ta pasando na Traimerdia, middag Mavo of e futuro di SPO/skol pa ofishi cu tur decision ta keda den un promesa cu mester tene Minister contento sino e por reconsidera su decision na cualkier momento. Cu por cierto tambe tawata den e lista di pregunta cu te ainda ta lagando Parlamento sin contesta riba nan. Esaki ta e incertidumbre cu maestronan mester traha den dj’e na aña 2019. Fuera di e puntonan menciona e tema di seguridad na pia di trabou pa maestronan tambe mester keda un topico di atencion den cooperacion cu e hunta di directiva y fundacionan na cabes di skolnan na Aruba. Na 2011 y 2016 tawatin protocolnan estableci pero cu tempo mester revisa y renoba nan pa nan no keda riba papel so. Mester por tin mihor palabracionan cu ta pas na e situacion actual entre skol, maestro, mayor y alumno pa locual cu ta keda acepta sin consecuencia pa maltrato tanto verbalmente como fisicamente di maestronan riba tereno di skol y despues. Ta inaceptabel cu na aña 2019 cultivo di cannabis ta mas importante riba agenda pa symposio y no seguridad di nos maestronan y crea un clima di trabou trankilo pa nan por brinda e mihor di nan mes como profesional. Cu tur e stress cu maestronan tin cu traha diaramente den dj’e ainda nan ta cumpli cu nan alumnonan. Un bon relacion entre skol, maestro, alumno y mayor ta importante pero mester corda cu mester tin respet mutuo den tur relacion caminda e derecho di mayor ta caba, esun di maestro ta cuminsa sra Arends-Reyes ta termina bisando.

