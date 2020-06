Ta lamentabel cu Gobierno no kier actua riba e preocupacionan real di maestronan pa cu futuro di Enseñansa y alumnonan

Segun sra Arends-Reyes despues cu fraccion di AVP a pidi mas cu 8 biaha pa un reunion publico, dia 26 di Mei Presidente di Parlamento a manda yama un reunion publico pa trata e preocupacionan creciente den Enseñansa. Despues di 13 ora di un reunion publico basicamente a sali cu mesun resultado cu a cuminsa e reunion cu ne.

Un mocion di desconfiansa cu ta AVP so a sostene y tur plan di Minister ta continua. Ta increibel cu casi un luna despues cu Minister a priminti dialogo ainda Aruba su maestronan ta biba den un incertidumbre y ta sinti cu nan no ta hañando oido pa nan preocupacionan real. Durante temporada di lock down Minister a firma un cantidad di acuerdo cu aprobacion di tur Minister sin ningun dia presenta ni nan intencion na Parlamento corda pa pone Parlamento na altura. Ora cu tur maestro y scolnan a haña sa kiko tur a pasa basicamente tawata ‘mosterd na de maaltijd’ tur cos tawata firma cu ‘blessing’ di coalicion y asina maestronan a haña nan den un situacion hopi dificil pa bai delibera y dialoga despues cu tur decision tawata cla. E speransa cu tur maestro tawata tin dia 26 di Mei tawata cu Parlamento lo a para e desicionan, pero alcontario coalicion di Mep y Por a sostene Minister.

Ta sumamente lamentabel cu ta tira tur locual cu ta contra di e decisionan cu Minister ta impone como ‘fake news’ y na final ta sali na cla cu no ta ‘fake news’ sino cu e ta den implementacion caba di dia bieuw. Despues cu ta kita werksternan tur caminda incluyendo EPI, mamanan di famia te awe ainda sin un contract nobo, a dicidi di muda y split scolnan di Enseñansa special, ta keda insisti di laga scolnan cai bou di fundacionan y cu por a tuma nota cu mayoria di e scolnan cu lo mester wordo traspasa pa di un scol publico pa uno bou di un fundacion ta scolnan situa na San Nicolas. E cabesantenan a uni y a manda varios carta tanto na Parlamento como gobierno pa mustra nan argumentonan pakiko nan lo desea pa mantene nan posicion di scol publico manera cu e ta of tambe nan a trece otro propuesta. Pero e Minister ta trat’e invirectamente manera un guera di poder y tristo ta cu na final ta e alumnonan lo ta e perdedor. E esencia di tur e intrankilidad reinando ta cu no tin oido pa locual ta e consecuencianan di e desicionan aki cu ta vigente ainda, cu ningun momento nada no a wordo revoka di berdad.

Prome Minister ta priminti di revoka e decisionan y pa e siguiente dia trucknan ta bin exihi pa cumpli cu mudansa di scolnan, acuerdonan cu diferente fecha ta wordo presenta cu promesa di un paro pero basicamente e oferta ta mesun cos. Maestronan y mayornan tambe ta hende y tin nan limite y ta comprende cu ta keda draai nan rond y bolbe back mesun caminda cu a cuminsa. Nan futuro trabou y jiunan lo tin cu carga e consecuencia di decisionan cu ya a ser tuma y cu ta parce cu pa publico ta priminti y ora di cumpli ta tira e culpa den scochi di otro actor y ta duna excusa pakiko no por cambi’e. Enseñansa tin sigur un tres aña caba ta expresando nan disgusto y cada biaha ta regala otro Minister e parti di cartera cu tin keho, pero kiko lo hasi awor cu ta Enseñansa publico cu mester garantisa acesibilidad real pa un y tur kier wordo traspasa pa fundacionan cu nan mesun reglanan y maneho. Ta parce cu e Minister no kier carga ningun responsabilidad pa e procesonan den Enseñansa pero kier tin un otro tarea pa cu e cartera di Enseñansa y ta wordo sosteni 200% door di partidonan den coalicion. E resistencia ta bin di maestronan cu ta traha cu e situacion den practica ariba nos isla ta wak cu e cambio radical aki cu ta trece desventaha y cu e desmantelacion di scolnan publico na Aruba ta un peliger pa e oportunidadnan pa e hobenan di mañan cu no ta fit den ningun profiel cu e scol cu ta cai bou di un fundacion ta buscando. Minister no por duna ningun garantia cu e fundacionan por continua di maneha y absorbe gastonan pa por cobra un suma rasonabel pa motibo cu nan ta dicidi nan mesun maneho. Mañan bo ta haña cu Aruba lo tin scolnan cu ta acepta alumnonan cu cierto religion so, cu cierto cifra so, etc etc. Y esaki bo ta wak e cu tur scol bou di un fundacion cu su propio vision kier aplica y ta hañando aprobacion pa nan brinda tur e nivelnan di kleuter te cu Havo/VWO comiendo den e pool di scolnan publico. Sra Arends-Reyes ta haña cu e maestronan merece hopi mas consideracion pa nan opinion y e trabou valioso cu nan ta hasi y pa locual cu nan ta premira cu ta e consecuencianan di locual ta tuma como decision. Nan a bisa bon cla cu nan ta solidario cu e situacion cu ta reinando na Aruba y rond mundo pero no por duna como excusa di e situacion pa atacha e imagen di e profesion cu personanan cu ta dedica nan bida na educacion formal di e profesionalnan di mañan. ‘Maestronan merece un mihor trato’ sra Arends- Reyes ta termina bisando.

