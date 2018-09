Ta lamenta e poco reunionnan den parlamento

Ex-presidente di Parlamento, drs. Mervin Wyatt-Ras tabata presente na clausura di aña Parlamentario 2017-2018. Durante e reunion publico cu a scoge presidente y vice-presidente di Parlamento, a trata e “overzicht” di trabounan di Parlamento durante e aña parlamentario cu a pasa. E aña ey tabatin tres presidente. Wyatt-Ras, Sr. Besaril y Sr. Thijsen. Wyatt-Ras ta corda bon cla cu ora a clausura e aña Parlamentario 2016-2017, esunnan di Mep tabata grita cu commissie landsuitgaven mester a reuni y cu eynan a faya, mientras cu awor cu dicho comision no a reuni niun biaha bao nan presidencia, esaki lo no ta ningun problema. Pa loke ta “vragenuur” cu minister mester bin Parlamento pa contesta parlamentarionan pregunta no tabatin ningun. Esaki ta refleha e falta di transparencia di e gobierno cu a priminti tur lo contrario. Ademas por nota cu e comisionnan no a reuni mucho, cu excepcion di e comision cu ta atende asuntonan domestico, esun financiero economico y asuntonan di reino. E comisionnan aki a reuni 10 biaha of mas. Pa loke ta trata independisacion optimalisacion etc. no a reuni mes.

Preguntanan por escrito di Wyatt-Ras na ministernan por nota cu ningun no a ser contesta dor di gobierno. Y ora ripiti e preguntanan den reunion publico e ministernan ta rabia. Por lo general menos cu mita di e preguntanan haci dor di gobierno a ser contesta. E ministernan peor den contesta na Parlamento ta Sr. Dangui Oduber, sigui dor di Sra. Evelyn Wever-Croes, Sr. Rudy Lampe, Sr. Andin Bikker, Sr. Chris Romero, Sra. Xiomara Ruiz Maduro, y Sr. Glenbert Croes.

Kiermeen cu tur esunnan cu a grita den Parlamento pa gobierno contesta nan, awe nan no ta contesta Parlamentarionan, hasta di nan propio partido. Pues tin cu bisa papia y critica ta facil ora di haci loke a priminti e rabo di e porco ta krul. Wyatt-Ras ta spera cu den e aña parlamentario cu lo sigui e presidente di Parlamento lo pone ordo cerca cierto di su coleganan pa hisa nan nivel di debati y pone ordo ora fanaticada ta bin grita Parlamentarionan di nan contra -partido pa tur sorto di nomber. Presidente mester tuma accion contra e “bulllying” cu ta tuma luga den publico dor di nan coordinadornan. No por ta asina cu tin hende ta gana placa di pueblo y ta bin grita representantenan si pueblo pa tur sorto di cos.

Comments

comments