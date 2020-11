Ta keda recomenda tur hende pa tin un estilo di bida saludabel

Un reciente entrevista cu POH praktijkondersteuner sra. Natasha Upegui ta papia di situacion cu pashent cu diabetes, mirando cu manjan 14 november ta dia internacional di diabetes y actividad cu lo tin pa Drive Thru Check up.

Di parti POH ta keda brinda informacion necesario pa pueblo di Aruba pa asina e malesa no bira mas erg. Sra. Upegui ta bisa cu ta importante pa keda mantene un estilo di bida saludabel. “Nos t’ey pa yuda duna conseho, yuda papia, e no mester ta di e malesa pero cualkier otro situacion cu pashent ta aden”, e ta comparti.

Como POH sra. Upegui ta bisa cu Covid-19 a trece un impacto grandi pa pashent diabetico, mirando cu lockdown ta trece cune insiguridad, stress, pashentnan a perde trabou, no hopi hende tin espacio pa cumpra cuminda saludabel, esey ta ocaciona cu sucu ta subi.

E ta splica cu tin 33 POH y tin practica diferente, sinembargo su persona ta bisa cu semper ora un pashent yega cu e cambionan aki y diabetes no regla, e ta busca un manera pa keda motiva su pashent pa tuma e decision cu ta combini su estilo di bida saludabel. Un otro punto cu sra. Upegui ta menciona ta e parti di fin di aña caminda hende ta bira emocional, kier come dimas.

“Nos ta keda motiva pa keda escohe locual ta saludabel. Nos ta haci lo posibel pa bisa nan pa no abusa, preferibel bebe awa cu un refresco.” Sra. Upegui ta bisa cu e ta un persona directo ora ta trata cu su pashentnan, e sa cu ta keda responsabilidad di e pashent pero e manera profesional ta keda pusha nan pa no give up y instiga ‘nos tin un cultura cu tur caminda tin cos di come pero e ta ked ana nos pa escohe’.

E ta recomenda tambe pa ahusta e movecion, manera un minimo 150 minuut tur siman sea 3 bes pa siman 1 ora of 5 bes pa siman 30 minuut pero importante pa keda den movecion. “Persona awendia ta rush rush y no ta duna e canamento necesario. Ami ta recomenda cana un 30 minuut na un manera lihe y asina e ta duna paz mental tambe. E ta algo cu pa bo mesun salud y tin cu dedica na bo mes.”

Pa finalisa el a bisa cu mester tene bon cuenta cu nos salud pa motibo cu edad den diabetes, cholesterol y stroke ta bahando. E ta bisa cu tin un pashent di 25 aña di edad cu presion halto. E ta bisa cu mester keda traha tempo pa nos mes, come saludabel y haci movecion.

