Ta keda na cada ken pa haci analisis di un partido politico

Online tin hopi informacion, ta traha hopi video y tin hopi entrevista. A base di esaki e votado por siña y haya sa, si e persona, e politico ta di bo agrado si of no. Sra. Queeny Bergen, di e grupo Millenial’s Young Voters ta amplia mas.

Importante ta tambe si e politico ta kom over honesto, si of no. Tambe si e politico su plan ta realistico si of no. A base di esey e votado por haya mas of menos un idea. Pero tambe ta keda na cada ken pa haci su analisis di e partido por ehempel. Ta hopi importante pa esunnan cu ainda no sa, pa nan haci uzo di e informacion aki, di e encuentronan aki ya cu nan ta bay haya cada partido apart y nan ta bay un poco mas ariba nan plan, pa haya sa kico e politiconan kier haci. P’esey tur encuentro ta bay ta diferente.

Pa Sra. Bergen ta dificil pa bisa, encuanto e posicion e hobennan Young Profesional ta haya

ariba e lista politico. Ta keda na e persona ariba lista, pa si e ta subi, pa e subi pa haci un

cambio, un diferencia pa bo por expresa kico bo ta pensa. No subi pa yena un lista pero subi pa yena e diferencia di berdad. A pesar di esey, si tur hende pensa asina, si bo ta kere den e persona, kisas e no ta awo, pero aki paar di aña. Sin experiencia bo no por exigi number halto tampoco, segun Sra. Bergen.

E siguiente encuentro politico lo ta cu RAIZ, dialuna 28 di Augustus, diamars ta cu POR y asina lo sigui. Por subi nan Facebook Page Encuentro Politico Constructivo y eyriba ta para full e schedule di tur e partidonan politico. Pa esunnan cu no sa ainda pa ken pa vota, bin yena e sala y puntra e politiconan kico ABO como votado lo kier haya sa. Esaki segun Sra. Bergen ta bo oportunidad.