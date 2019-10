Ta keda dos dia so pa inscribi pa premio “Apeltje Van Oranje”

Den un entrevista cu Sra. Maarse tocante e famoso “Appeltje Van Oranje” e ta conta nos cu nan ta buscando proyectonan pa forma parti di e proyecto di “Apeltje Van Oranjes”. Loke nan ta buscando ta proyectonan “magico” esta proyectonan caminda organizacionnan of stichtingnancu ta traha pa union bao di humanidad. Por ehempel un persona cu ta su so y otro cu tin tempo suficiente por bishita otro of por pensa riba un persona cu por ehempel tin problema cu su Boekhouding y un otro persona cu ta bisa cu e tin tempo pa yuda e persona aki dus e tipo di proyectonan aki nan ta buscando. Y “De Apeltje na Oranje” ta un premio cu ta wordo otorga tur aña den luna di Mei y e aña’ki el a wordo entrega caba y mas cu claro otro aña e lo bolbe tuma luga den luna di Mei. Akinan tres stichting of organizacionnan un suma di 15 mil Euro y un trofeo cu ta wordo traha dor di Prinses Beatrix p’asina duna nan reconocemento pa loke nan ta haci. Esaki ta den un forma di un recompensa pa nan trabao humilde y bon pa cu otro y pa e motibo aki Sra. Maarse a declara cu nan mester sa di e proyectonan aki. Tambe t’asina cu un otro persona por nomina un proyecto cu e ta pensa cu ta cuadra cu loke “Apeltje Van Oranje” ta buscando. Pa tal motibo tur hende mester tene cuenta cu te cu fecha di 6 di October ta e ultimo dia cu por nomina of inscribi e proyectonan aki.Pues tur hende mester pura y registra nan organizacion of stichting y e forma cu por registra ta via www.oranjesfonds.nl/apeltjes caminda tin uno a Hulanda y otro pa islanan den Caribe. Ora drenta den e opcion aki ta haya tur informacion di con pa registra. Na final di November di e aña’ki lo haya sa e ganado y esun cu gana den luna di Mei otro aña lo wordo invita cu tur gastonan paga pa bai Hulanda y lo haya e premio for di mannan di Koningin Maxima na Paleis Noordeinde. No tin limite pa esnan cu kier inscribi y participa ya cu e organizadonan kier haya mas hopi proyecto posibel pa saca e miho ganado.

Comments

comments