Ta invita tur politico y instancia pa para tras di nan palabra y sostene un desaroyo pa San Nicolas

Ora cu para un rato keto y reflexiona riba locual cu ta tumando luga pa loke ta e desaroyo na San Nicolas, ta mira hopi polarisacion na momento cu tin proyectonan grandi. Sea cu ta den Gobierno, si ta den oposicion of gruponan cu diferente otro meta y interes.

Den e ultimo 40 añanan, Gobiernonan di diferente partido politico a mustra riba e hecho di kier un proyecto na San Nicolas. Desde Lago a cera su portanan na ‘85/ ‘86, tur Gobierno a haci su maximo esfuerso pa por logra un desaroyo nobo.

Aruba mester por cuminsa pensa riba horizonte nobo, paso sino San Nicolas no lo conoce un desaroyo pa e proximo añanan/ decadanan. Realidad ta cu den transcurso di tempo, San Nicolas a perde hopi habitante y hopi persona a emigra di e area. E ta e bario unda cu mas hende ta desemplea, y cual ta mas atras den desaroyo economico.

Pues como pais, nos por keda riba e discusion si e ta mucho hopi camber of no, pero e realidad ta cu eorey ta cu no ta yega na nada, manera cu a mira cu a tuma luga den 40 aña. A purba depende riba e forsa di refineria cu a demostra nan mes cu mas di 4 refineria caba durante e ulimo 3 decadanan cu no a resulta. Ta yega un momento cu mester unifica y cu nos tur realisa y para tras di e meta cu tin tras di un proyecto asinaki, cu ta desaroyo di un parti di nos isla cu a keda atras durante hopi aña.

Adicionalmente den e caso aki ta subraya y ta contento ora cu mira lidernan politico dunando nan sosten na e proyecto. E meta principal mester ta cu ta realisa cu tin un proyecto aworaki cu pa hopi decada a wordo anhela. Mester para su tras como nacion ‘no matter’ color politico, NGO’s y gruponan etc. No ta pasobra hotel ta bin esey kiermen cu no por proteha nos medio ambiente, no ta pasobra tin desaroyo, cu nos flora y fauna no por wordo respeta of añadi na dje pa por haci mas mihor. Hunto nos por mira con por haci e proyecto algo mas miho cu ta posibel pa Aruba.

