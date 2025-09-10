E ley pa crea un Fondo di Inversion ta prioridad di Gobierno di Aruba. Conseho di Minister a aproba pa Departamento di Legislacion y Asunto Huridico inicia e proceso legal pa haci e Fondo di Inversion un realidad. Crea un Fondo di Inversion ta prioridad pa Gabinete AVP-FUTURO manera palabra den e Programa di Gobernacion 2025- 2028.

Articulo 39 di Ley di Comptabilidad ta prescribi cu un “begrotingsfonds” ta wordo crea via un ley. Cu un concepto di ley inclui e memorie di toelichting, e proceso legal ta inicia pa asina Aruba haya su Fondo di Inversion. E Fondo di Inversion ta un instrumento di maneho di gobierno pa cada aña pone e sumanan publico disponibel y inverti esakinan na beneficio di Aruba su desaroyo.

Como instrumento di maneho e Fondo di Inversion lo facilita inversionnan di gobierno. Gobierno tin dos rol importante den desaroyo di Aruba. Banda di facilita e condicionnan necesario pa stimula inversionannan di sector priva, gobierno tambe tin cu duna contenido concreto na su rol di haci inversionnan. Inversionnan publico ta crea banda di actvidadnan economico ta duna sector priva y inversionistanan internacional e confianza y siguransa necesario pa por sigui inverti den tur sectornan di nos economia. Esaki ta forma parti di e vision y maneho di Gabinete AVP-FUTURO pa duna e beneficio di desaroyo economico nek na comunidad.

Via e presupuesto aproba pa Parlamento di Aruba, fondonan publico lo wordo aloca cada aña den e Fondo di Inversion. Pa 2026 Gabinete AVP- FUTURO lo aloca 50 miyon florin den e Fondo di Inversion. Areanan di prioridad ta entre otro inversionnan den embeyecemento di tur districtonan, enseñanza, centro di Oranjestad y San Nicolas y vecindario, casnan social y pa adultonan mayor, transicion di energia y desaroyo di tereno di e ex- refineria. Via e Agenda di Inversion, cada programa di inversion lo wordo financia cu fondonan publico disponibel den e Fondo di Inversion.

Den creacion di e fondo lo crea e posibilidad pa incorpora Hulanda den un maneho conhunto di e fondo si logra Hulanda su participacion pa medio di e conversion di e pagonan di e “covid-lening” den contribucion na e Fondo aki. Durante su bishita na Hulanda den e dianan aki Promer Minister mr. Mike Eman lo sigui planta e concepto di cooperacion aki cu Hulanda. Tambe lo mira si un cierto momento no por yega na un Fondo di inversion pa henter Reino pa cubri inversion, pero tambe pa crea reservanan pa momentonan di eventualidad y contratiempo manera Covid.

Cu huramentacion riba 28 di maart, Gabinete AVP-FUTURO den un esfuerzo colectivo ta trahando hunto pa ehecuta e Programa di Gobernacion 2025- 2028. Crea e Fondo di Inversion ta prioridad di maneho y ta bira un realidad pa inverti fondonan publico cada aña den desaroyo di nos comunidad segun minister Geoffrey Wever.