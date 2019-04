Ta importante pa vota pa eleccionnan pa parlamento Europeo

Dia 23 di mei proximo lo tuma luga eleccion pa Parlamento Europeo. Y for di 2009 Arubiano a haya derecho di voto pa parlamento Europeo. E no ta algo cu tabata existi prome.

Sr. Rudy Lampe, di RED a splica cu for di 2009 partido RED a forma un aliansa cu Groen Links y nan tabata tin un candidato comun pa parlamento Europeo, cu tabata Sra. Nadia van Putten. Esey tabata e prome cu Aruba a participa den parlamento Europeo.

Despues na 2015, Sr. Lampe mes tabata candidato pa parlamento Europeo y awo na 2019, es decir cu ta cada 5 aña tin eleccion. Y e biaha ak un biaha mas RED ta den aliansa cu Groen Links. E inscripcion ya a termina. Esunnan cu a inscribi mester a ricibi nan documentacion pa por eherce nan derecho di voto. Un total di 922 persona na Aruba a registra. E ta un cantidad no di gaba, e ta mas si cu anteriormente.

Lampe a sigui bisa cu e record tabata na 2009, di cantidad di esunnan cu tabata tin derecho di voto. E tempo ey tabata tin 2 candidato Arubiano, Sra. Nadia van Putten y Sr. Mito Croes. P’esey tabata tin hopi mas interes. Y despues di esey tabata tin menos interes. Aworaki, no tin un candidato Arubiano, pero si tin un partido cu ta afilia cu partido RED Democratico cu ta Groen Links. Ta haci apelacion na tur esunnan cua registra pa bay wak ariba e programa di partido di Groen Linsk, cu tin asina hopi punto cu por convence esunnan cu a registra pa vota, pa un partido serio, un partido cu ideanan nobo, cu ta e partido Groen Links. Esunnan cu a registra lo haya un envelop cu nan lo mester bay busca na VNO, unda cu lo entrega e envelop cu den dje lo haya, locual ta importante, cu lo mester firma e documento. Asina lo bay controla door cu ta vota no via un stembureau cu realmente e momento ey ta vota, sino ta mand’e via post, na manera di bisa y p’esey nan tin cu controla cu e firma ta cuadra cu e copia di e paspoort cu ta pone hunto cu e documento. Den algun siman, sea via email of via post lo haya e stembiljet.

Hunto ora cu e haya e stembiljet, ya e persona por vota. E ora ey hunto cu e copia di e paspoort cu e firma, ta pone e votacion, ta pone apart den e stembiljet y ta cer’e. ESakinan ta bay hunto den e envelop oraño. Unabes cu esaki ta cla, ta hib’e VNO, unda cu esaki lo wordo controla si tur cos ta cuadra, e firma den paspoort y e firma ariba e documento ta cuadra. Y si tur cos ta corecto, e ora e documento cu voto ta wordo hinca den tombola.

Dia 23 di mei ora cu votacion cera, e ora lo bay conta e cantidad di votonan cu tabata tin. Asina aki, ta motiva pues e 922 personanan, pa por fabor bay busca nan documentacion, pa asina eherce e derecho di voto. Y ta spera cu dia 23 di mei, por bisa cu e partido mas grandi na Aruba ta Groen Links.

Tambe Lampe a bisa cu hunto cu e documentacion ta haya un pamfleta unda cu ta para tur e informacion. Pero por subi e website tambe na www.stemmenvanuithetbuitenland.nl

Eynan ta haya tur informacion pa tur esunnan cu a registra. Registracion a cera caba.

Pa mas informacion tocante e partidonan, google p.e. Groen Links, unda cu por wak e programa di partido y kico nan ta para p’e aworaki.

Aruba tin representacion den parlamento Europeo, mirando cu mayoria di leynan ta wordo tuma no na Den Haag, sino ta Brussel ta vota pa mayoria di e leynan mas improtante cu ta conta pa Reino Hulandes. Kiermen mas y mas Hulanda ta bira menos importante, en cambio Brussel ta birando mas importante. P’esey mester tin influencia den loke ta pasa den Union Europeo.

Na Union Europeo ta tumando hopi decisionnan pa loke ta proteccion di Medio Ambiente. Aworaki a ban plastic ya cu e ta daña nos oceano y nos coralnan.

E tipo di decisionnan asina aki, ya Union Europeo ta mas adelanta cu Aruba pa loke ta proteccion di medio ambiente. Y dado momento e legislacionnan aki lo bay conta pa Aruba tambe. Ta pa esaki ta importante pa ta involucra cu parlamento Europeo.

Y tur hende sa cu riba nos paspoort ta para Union Europeo y esey tin un gran balor pa nos hobennan.

Por tuma e ehempel di Inglatera, di e Brexit, unda cu awendia hopi di e hobennan ta arepenti cu nan no a vota na fabor di Union Europeo. Motibo ta cu si ta forma parti di Union Europeo y si bo perde trabao na Inglatera, bo por bay Spaña bay traha, ya cu ta un Union Europeo e ta.

Aworaki e Inglesnan no tin e posibilidad ey, pero Aruba si tin’e. Un Arubiano por bay establece su mes na Spaña, Italia, Alemania. Esey ta un mundo di posibilidad pa nos hobennan, cu nan dado momento no ta wak Aruba so, sino full un mundo ta habri pa bo. Un mundo di posibilidad. Esey ta importante pa mustra cu pa nos futuro, e vinculo cu Union Europeo ta hopi importante, segun Sr. Rudy Lampe, minister di Enseñansa y tambe miembro di partido RED Democratico.

