Ta importante pa tuma vacuna

Dr. Wilmer Salazar di Departamento di Salud Publico ta duna di conoce cu tin mas caso di sarampi den Latino America y ta importante pa hende ricibi nan vacuna.

Dr. Salazar ta splica cu sarampi ta un malesa prevenibel cu vacuna. Pa hopi tempo e tabata bou di control te ora cu el a bolbe lanta na Europa. Poco poco e ta biniendo den Latino America y Caribe. A tende di un brote di sarampi na Venezuela cu ta plamando y nos di Aruba mester tene kidou cun’e. Sarampi ta un malesa viral y auto-limita, pero e por causa problemanan di salud severo y te hasta morto si e no wordo trata na tempo y preveni cu vacuna. E peliger ta cay mas tanto pa muchanan bou di dos aña di edad y personanan cu nan sistema di defensa ta hopi abou. E situacion actual ta mustra cu no tin mucho casonan den cierto region di Latino America, pero na Venezuela si ta un problema cu nan ta resolviendo cu un programa di vacunacion. Y na Europa tambe e sarampi a bolbe lanta. E problema ta cu nan a laga hopi di desea cu vacunacion of e hendenan tin cierto duda pa vacuna, pasobra kisas nan ta pensa cu vacuna ta malo, cual ta incorecto. Al contrario. Si por tene un porcentahe halto di e poblacion protehi por medio di vacuna, no tin problematica di sarampi.

Dr. Salazar ta mustra cu na Aruba tin un porcentahe halto di persona protehi cu vacuna, aunke tin un porcentahe hopi chikito di muchanan cu tin e malesa di sarampi. Esaki ta pa motibo cu mayornan no kier vacuna e muchanan, e mucha a haya un vacuna incompleto of cu e mayornan a lubida di aplica e vacuna den e tempo ey. Dr. Salazar ta haci un yamada na henter comunidad y mayornan en especial pa check e status di vacuna di nan yiunan p’asina actualisa nan vacunacion. Dr. Salazar ta enfatisa cu vacuna ta e unico forma efectivo pa proteha nos mes contra sarampi. E sintomanan di sarampi ta cuminsa cu keintura halto, nanishi ta core, tosamento y dolor di garganta. Despues di tres dia, e persona ta cuminsa haya rash na su cara cu despues ta plama na ful e curpa. Sarampi ta duro mas o menos dos pa tres siman. E complicacionnan cu e ta trece ta neomonia, infeccion di pulmon, infeccion di cerebro, posiblemente infeccion di orea, y problemanan di sistema den ful e curpa. E ta hopi importante pa tur hende tene na cuenta cu esey. Departamento di Salud Publico ta pidi encarecidamente na personanan cu tin muchanan pa hibanan pa nan haya vacuna. E no tin ningun costo adicional. Djis pasa na Departamento di Cuido di Muchanan pa nan haya nan proteccion cu vacuna.

Comments

comments