‘Ta importante pa trahado tin perspectiva riba mantene su cupo di trabao y posicion di compania’

Tin un massa grandi di trahadornan den sector priva y sector di turismo cu ta pasando den dificultadnan pa motibo di e pandemia, y no ta solamente hotelnan of restaurant pero tambe tur otro empresa cu ta depende di turismo. E ta un situacion cu tanten bo tin subsidio y salario hende ta sobrevivi, pero e ta un situacion cu bo tin cu keda vigila constantemente, segun mediador di gobierno Anselmo Pontilius ta expresa na Masnoticia.

Si bo wak sector Casino, e ultimo lunanan, prome cu Covid19 a bin, esaki tabata un sector cu tabata hopi afecta caba y aworaki e ta mas grandi. Si bo no tin cliente, logico bo no tin entrada, cual ta bin cu su consecuencianan. “Na momento cu bo ta na mesa ta duna bo oportunidad pa resolve problema. Si cada partido keda para riba nan punto, bo no ta bay crusa e brug, den un situacion di crisis mester keda splica y bolbe splica kico ta e situacion y kico bo por spera,” segun sr. Pontilius. Pasobra esaki ta un rol grandi pa loke ta e trahador su pan di cada dia y ta importante pa e trahado tin perspectiva cu e ta bay mantene su cupo di trabao y su compania ta habri, anto ki posibilidad tin. No mester pensa cu ta awe so por atende e problema, pero mas riba termino largo con por ta miho para si coopera cu otro.

“E ta un situacion dificil pasobra tur hende ta particularmente riba un salario y tin compromisonan financiero mensual cu diferente institucionnan, compromisonan financiero familiar, y pa e motibo aki bo mester hopi guia y atencion con pa atende cu ne.” Cualkier trahador cu hay’e cu efecto, cu pa lunanan largo ta hayando 60% di su salario, esey kiermen cu ya e tin problemanan pa cumpli debidamente cu su obligacionnan, pa no menciona mes esnan cu a perde trabao.

