Ta importante pa tene cuenta cu siguridad di e mucha durante carnaval

Na 2018 e cantidad di personanan cu ta haci uzo di earplugs pa nan yiunan durante e periodo di carnaval a subi. Sra. Natasha Gilkes, di Fundacion pa Nos Muchanan ta splica.

Ainda tin algun di e mayornan cu no ta haciendo esaki. Pero ta haci apelacion ariba mayornan pa haci esaki pa asina tene e oido di e mucha safe. E cantidad di muchanan cu ta perde durante paradanan di carnaval a baha na 2018, compara cu añanan anterior. Esaki ta un bon señal, pero e meta ta pa e bira 0. Pa es motibo aki, e aña aki Fundacion pa Nos Muchanan kier a comparti algun tips cu mayornan pero tambe cu personanan cu tin gruponan di mucha, ya cu nan ta responsabel pa un of mas mucha durante actividadnan carnavalesco.

Na momento cu bo ta un mayor, tene cuenta cu e siguridad di e yiu. Di mes, lo kier haci e temporada aki uno di ambiente y goso pa e mucha, pero su siguridad ta na prome luga. Esaki kiermen cu na momento cu tin algun actividad cu ta pisa pa adulto, ta haci apelacion na mayornan pa no hiba e muchanan. P’esey ta recomenda pa ora cu ta trata di muchanan di 5 aña bay abao, preferiblemente no hibanan actividadnan carnavalesco, busca un otro opcion. Si e mayor mes no por keda cas cu e yiu, e ora por check un persona den famia of un conoci di confiansa pa asina tin un bista ariba e mucha, mientras cu e mayor ta bay e actividadnan.

Si no tin luga pa laga e yiu, Fundacion Pa Nos Muchanan tin un lista di diferente crèche pero tambe personanan cu ta ofrece pa cuida mucha durante actividadnan Carnavalesco, sea den dia of anochi. Por tuma contacto cu Fundacion Pa Nos Muchanan pa mas informacion. Si mester enfatisa, tene na cuenta cu e lista ta un recomendacion, pero ta bon pa e mayor mes averigua cerca ken y na unda ta laga e yiu. Pa haci esaki un poco mas facil, Fundacion Pa Nos Muchanan tin un guia pa e mayor, pa ora e mayor acerca e persona of e centro, tin diferente observacionnan cu por haci prome cu haci un escogencia.

Si e mayor ta opta pa laga e yiu participa den actividadnan carnavalesco, ta hopi importante pa lag’e desayuna, mainta prome cu e bay, ya cu esey ta e motor pa e curpa. Na momento cu ta na e parada, hiba cuminda pa e mucha, cuminda cu no ta daña, cuminda cu no ta mescla cu mayonaise. Tambe hiba awa pa hidrata su curpa, bisti’e un paña di catuna, colornan cla, un petchi, sombre of bril di solo pa proteha e bista di e mucha. Tambe uza sunblock prome cu sali di cas, pero tambe durante e parada.

Ta importante pa sinta bou di sombra, pa asina e rayonan di solo, no ta directamente ariba e mucha. No lubida e earplugs, ya cu e zonido ta hopi duro y ta importante pa bisti’e earplugs durante e parada. Si e ta participa den e parada, ta importante pa puntra of averigua cu esunnan cu tin e grupo di mucha, cuanto lider ta bay tin pa tene bista ariba e muchanan. ta importante pa sa si e mucha ta bay ariba carosa of roadpiece, cu e tin e baranan pa e wanta na dje. Pa e lidernan ta importante pa tin un EHBO kit, cu nan sa pa duna prome asistencia. Cu si algo sosode, nan por duna e prome asistencia ya cu yudansa por dura un rato prome cu yega. Esey kiermen cu e lidernan mientras tanto mester por duna CPR si esaki ta e caso.

SIGURIDAD

Ta importante pa e mayor papia tocante siguridad cu e yiu, den carnaval. P.e. no baila of cana mucho cerca di e speakernan, ni cu si e tin earplugs den su orea. No cana cerca di e truck, e tirenan ta grandi y e mucha ta chikito. E persona den e truck ta na halto y no tur ora e por wak kico ta pasando.

Tambe ta hopi importante pa e mayor no perde nan yiu durante parada. Lastima cu esaki ta sigui sosode tur aña. Tene bista ariba e yiu, ta importante pa e mucha por sa number di telefon y nomber, pa si acaso un persona straño of polis haya e mucha.

Un otro punto importante ta cu mirando cu tin diferente actividad ariba diadomingo, of den transcurso di siman, corda bon cu pa su siguiente dia e mucha tin cu bay scol. Esey kiermen cu e mester bay drumi na tempo pa e por pone bon atencion na scol. Purba na mantene e rutina diario di e yiu pa asina e por presta y participa bon na scol.

Te asina leu, Sra. Natasha Gilkes, directora di Fundacion Pa Nos Muchanan, tocante siguridad di muchanan den carnaval.

