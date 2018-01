Ta importante pa e “geschillenregeling” ta riba agenda di IPKO

E agenda di e Inter Parlamentaire Koninkrijks Overleg (IPKO) aki no ta e mesun agenda cu nan ta custuma di traha cun’e, segun Sr. Marlon Sneek, parlamentario di fraccion di AVP.

Ta importante pa keda buta temanan importante ariba agenda, manera un geschillenregeling cu no ta bin. Pero si no but’e ariba agenda, bo mes ta duna espacio cu kisas pa bo e no ta importante. Por wel di ta cu tin parlamentarionan nobo cu ta cuminsa, pero ta importante pa informa e nobonan di e trayecto cu tabata tin caba. Pero ta importante pa finaliza loke a cuminsa caba cun’e. Ta importante pa cumpli cu metanan en comun, manera e geschillenregeling, pa evita cualkier situacion den futuro. Un biaha mas por a midi con el a tuma luga na St. Maarten. Un pais cu, despues di un horcan cu a destrosa e luga, ta biba na rudia. Pa e cosnan ey ta bon pa tin un comision cu no ta partidario.

Constantemente e tipo di situacionnan ak ta presenta, caminda tin diferencia di opinion cada banda, cu ta haci cu e geschillenregeling no ta yega ainda pa atende cu e diferencia aki, pa haya un miho balanza.

E biaha aki ta toca temanan manera husticia y Venezuela, pa cual Sr. Sneek ta bisa cu aña pasa tabata mas latente e personanan cu ta drenta e isla di forma ilegal. Awo el a haya e dimension extra, unda cu frontera ta wordo cera, no solamente cu personanan ta keda pega pero tambe productonan cu Aruba ta depende di dje, manera berduranan, cu ta bin di Venezuela tin un prijs un tiki mas barata cu esun cu ta wordo importa for di sea Hulanda of Merca. E tin un otro dimension e biaha aki, ta importante pa e ta ariba agenda pa keda monitor esaki, pa asina mira for di cada isla y sigur for di madre Patria pa sigura continuidad, ya cu Buitenlandse Zaken ta keda tarea di Reino. Ta importante pa trece e preocupacion aki pa asina wak con Reino ta atende cu esaki tambe, segun Sr. Marlon Sneek, parlamentario pa fraccion di AVP.