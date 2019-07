Ta importante pa desaroyo di Aruba pa Gobierno bin cu un Fondo di Caretera y Infrastructura

Lider di Fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp a manda un carta pa ministernan Otmar Oduber y Xiomara Maduro cu un serie di pregunta relaciona cu fondonan pa careteranan y infrastructura.

Lopez-Tromp den pasado, ora e tabata minister di Infrastructura, a bin cu un fondo pa caretera y infrastructura, e Wegen en Infrastructuur Fonds (WIF), cu tabata conta cu fondonan designa pa atende cu e parti importante aki di desaroyo di Aruba. E fondo aki a wordo para durante Gabinetenan Eman y hopi caretera a bay atras, mientras cu otronan no a ni mishi cu nan.

Mirando e importancia di inversion den caretera y infrastructura, Marisol Lopez-Tromp a manda e siguiente preguntanan pa e ministernan di Infrastructura y di Finansa, pa asina haya claridad riba tur loke tin di haber cu construccion, mantencion, renovacion di caretera y tur e infrastructura relaciona cu esaki, incluyendo e fondonan y e posibilidad di bin cu un WIF un biaha mas, sigurando asina e fondonan necesario pa esaki.

Den su carta manda atraves di Parlamento pa e ministernan, lider di Fraccion di POR ta bisa: “Den pasado Pais Aruba tabata conta cu un Wegen en Infrastuctuur Fonds (WIF) cu tabatin su fondonan designa pa construccion di caretera, menhoracion di caretera y tambe pa infrastructura. Lamentablemente e WIF aki a wordo para durante gobernacion anterior cu tur e consecuencianan negativo cu esaki a trece cune.

Mirando e importancia di un WIF pa loke ta no solamente mehoracion di caretera, pero tambe pa loke ta desaroyo economico, medio ambiente, siguridad y salud, entre otro, mi tin e siguiente preguntanan:

Preguntanan Min O. Oduber y X. Maduro, Jul 01, 2019

1. Cuanto ta e suma disponibel anualmente pa loke ta caretera y infrastructura?

2. Tin un plan delinea pa loke ta construccion di caretera pa e proximo añanan?

3. A pesar di e diferente trabounan di construccion y renovacion di caretera, ainda tin varios lugar cu tin caminda di santo. A premira den cuanto tempo tur bario existente rond Aruba lo por conta cu careteranan asfalta?

4. Pa logra e meta di tin tur caretera cu asfalt lo tin mester di extra fondonan?

a. Si ta asina di unda e fondonan aki lo bin y pa ki tempo por spera cu nan lo ta disponibel?

b. Tin un plan existente di cual lo ta e barionan cu lo bin prome na remarke pa haya asfalt den e proximo añanan?

5. Lo bay tin fondonan disponibel tambe pa loke ta e borchinan banda di caminda? Por a constata cu tin varios den mal estado, mester di mantencion of a cay.

6. Tin fondonan pa mantencion y mehoracion pa e parti di riolering riba nos isla?

a. Si ta si, cuanto e fondonan aki ta?

b. Esakinan ta suficiente pa e cantidad di habitantenan cu tin na Aruba?

7. Teniendo na cuenta e importancia di tin fondonan disponibel pa mantencion, mehoracion y construccion di careteranan y infrastructura na Aruba, ministernan a considera of lo por considera pa reincorpora e Wegen en Infrastructuur Fonds?

a. Si ta asina, pa ki tempo por spera cu esaki lo por inicia?

b. A considera un suma specifico pa e fondo aki?

8. Gobierno tin infrastructura y su estimulo pa desaroyo economico como punto importante den gobernacion y desaroyo di nos pais. Cuanto ta e suma completo cu Gobierno ta compromete den e WIF pa e siguiente añanan pa por keda brinda un mantencion structural?”.

Marisol Lopez-Tromp ta spera cu e por haya e contesta na e ocho (8) preguntanan aki por escrito mas pronto cu ta posibel for di e mandatarionan en cuestion.

Comments

comments