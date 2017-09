Ta importante pa cuminsa informa pueblo di diabetes

Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis Aruba a splica cu e intencion ta pa trece mas pamfleta cu e tema di diabetes, ta algo importante pa cuminsa informa pueblo di Aruba. Esaki ta un pamfleta cu na 2007 a bin cun’e cu ayudo e tempo ey di Cede Aruba. Matsie van Oerds tabata enfermera diabetico na Wit Gele Kruis y a bin cu e idea aki, unda cu a present’e e tempo ey na Cede Aruba. Conhuntamente cu Aruba Way Foundation a traha un serie di video cu ta Audiovisual, “Biba cu Diabetes”, cu te dia di awe, si bay riba e website di Wit Gele Kruis ta hay’e pa wak, unda cu ta educa e pashentnan.

Di e tempo ey caba na 2007, tin cu menciona cu Lions Club tabata hopi activo cu WGK, e tempo ey, cu tambe semper a sostene nan. Di parti di WGK, hunto cu e plataforma cu tur e partnernan, a bisa cu lo bay revisa e folder, pasobra e ta 10 aña bieu. Tin cu bisa cu e folder aki a dura toch un aña pa wordo concretisa, pasobra tin hopi partner den veld cu WGK awe, cu tur kier wak’e, y tur kier pone nan detaye den dje. Pesey ta haya un bon producto final tambe. E producto aki ta tur e partnernan cu ta riba e folder.

E partnernan ta hospital, DVG, SVB, AZV, Ibisa y Imsan. Logicamente WGK tambe ta uno. E sponsor ta Lions Club. Ta spera cu Lions Club keda sponsor e folder aki y tur otro cos cu tin di haber cu diabetes na Aruba, pasobra nos tin un problema hopi grandi. Conhuntamente cu e programa di POH, unda cu tin Yasmira Moore, kende ta coordinadora di POH na Aruba. Lo sigui expande e programa di POH na Aruba, cual minister di salubridad ta apoya WGK pa sigui cu POH y ta bay awor aki pa mas di 20 POH. Tin 8 den opleiding awor aki.

Esey ta tur cos cu tin mas herment, ta bon pa e pashent. Pesey, Goeloe ta gradici tur e partnernan y tambe e dokternan di cas, cu ta HAVA, tambe ta aporta, pasobra e dokternan di cas tambe ta bay traha cu e foldernan aki. E intension di e foldernan aki ta, cu tur POH, tur instancia cu ta traha cu pashentnan di diabetes, ta haya e folder aki. Ta un folder tin pa full Aruba. E folder aki ta na tur instancia. Hospital, Imsan, tur caminda cu tin diabetes, esaki ta e pamfleta cu lo wordo parti y ta un folder tin pa full Aruba. E tempo ey, algun aña pasa, tin folder di A, folder di B. Awor cu tin un plataforma di profesional, cu ta traha hunto. Ora cu traha hunto, bon cos ta pasa y esaki ta un di e productonan cu a traha hunto cu tur e instancianan y e producto aki ta bay na tur e partnernan.

E plan no ta dijs traha 9 pamfleta y tira esaki na oficinanan di dokter. Intencion ta pa sigui bay den direccion digital pa asina por yega tambe cerca tur diabetico, mirando cu nos ta bibando den un mundo moderno awendia, segun Goeloe.

Manera ya menciona, e lo ta digital y lo bay parti’e den tur e partnernan cu tin nan website. E ora nan ta haya e foldernan aki digital. Goeloe a agrega cu tur e foldernan aki, na e diabeticonan, POH, cu tin e prome contacto cu e diabetico, ta haya e foldernan aki. Si bay Imsan, y bo ta diabetico, bo ta haya e pamfleta aki, etc. Tur pashent cu tin di haber cu diabetes ta haya e folder aki. Un cos cu tin cu bay traha riba dje, ta e diabetes di mucha, tipo 1. Esey ta algo cu tin cu bay traha riba dje. E no ta den e pamfleta aki. Ta algo apart y esey tin cu bay brainstorm riba esey, cu mester bin tambe atencion pa nos muchanan cu ta sufri di diabetes. Segun cifranan, tin 20 mucha cu tin tipo 1. Tin cu bay traha riba esey tambe pa un guia y un pamfleta pa nan tambe. Pero esey ta algo cu ta bin den e cso aki, e aña aki ainda, si Lions Club duna e donacion, por trah’e mas pronto posibel.