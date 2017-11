Ta importante pa cada dokter di cas tin un POH den servicio

Sr. Rowald Wever, un cursista di Praktijk Ondersteunende Huisarts, cual ta wordo considera e man drechi di e dokternan di cas y ta specialisa den pashentnan cu diabetes y presion halto. E ta amplia mas ariba e tema aki, di diabetes.

Sr. Wever ta un trahado di Hospital, como verpleegkundige na SEHO, y awo e ta haciendo e opleiding di POH, algo otro, full algo diferente pero e ta como enfermero, e ta e otro banda di enfermeria. Hopi biaha e pashent ta yega hopi malo y awo e ta pa duna guia y apoyo den nan malesa cronico. E opleiding mes ta dura 6 luna y awo nan ta na mita caminda.

E opleiding mes ta consisti di diferente modulonan y un di e modulonan cu nan a presenta tabata voeding, cual nan a haci presentacion di dje, bin cu un producto unda ta conscientisa e pashent y haci esaki mas consciente di nan malesa. Por ehempel, un die producto cu a wordo presenta, tabata un shopping bag. Momento cu e pashent ta bay haci compras, awo nos ta mas consciente di e medio ambiente, dus a traha un shopping bag, y riba esaki tabata tin e ingredientenan cu e mester cumpra. Cual ta e productonan, con pa lesa cuanto e caloria cada producto tin, etc. Un otro producto tabata, en bista cu ta drentando temporada di pasco y fiesta, e pashent kier come tur cos. En principio nan por come tur cos, pero mester tin balansa den e cuminda. E ora a presenta un foyeto, caminda a duna e pashent un guia, kico e por come y e cantidad cu e por come. Tambe a yudanan cu e porcion cu ta pone den e tayo, ya cu den un investigacion cu den e ultimo añanan a bira mas grandi y e pashent ta yena e tayo cu mas cuminda tambe. Esey no ta bedoeling. A traha ariba e importancia di e porcionnan den e tayo, segun Sr. Wever.

E presentacionnan tabata exitoso, segun Sr. Wever, y tur e grupo a haal e modulo aki cu exito, ya cu nan ta haci e trabao aki cu hopi amor. Den e cuater lunanan cu Sr. Wever tin trahando na Dr. de Cuba, ya caba el a mira algun pashent caba y di e pashentnan aki ya caba el a cuminsa wak resultado. tin ora e drnan di cas tin asina hopi pashent cu nan no tin tempo pa splica e pashent, tocante remedi y e guia. P’esey e PHO tin e tempo necesario pa duna cada pashent individual e tempo aki y splicanan di biba cu diabetes, kico ta e complicacion si e no cuida. Na final ta e pashent ta esun cu ta dicidi ariba nan salud y POH t’ey pa dunanan guia.

Mas aleu, Sr. Wever a splica cu e pashent ta bin cada tres luna cerca nan, y cada tres luna e pashent ta coy sanger y ta haci control. A base di preguntanan haci na e pashent, ta wak su progreso. Diabetico ta cuminsa di tur edad, tin pashentnan jong, di 18 aña bay ariba. Diabetes por ta genetico. Ta importante ta cu si e pashent ta jong, pa dun’e e guia di trempan, pa ora e yega na edad avansa pa e siña biba cu e malesa. E edad, pa POH, ta e edadnan mas hoben y esaki ta hopi. Causa di e diabetes ta bin door di genetico y tin biaha door di obesidad. Ta varios factor ta hunga un rol, segun Sr. Wever.

E guianan necesario di POH, pesey tambe kier stimula pa tur dokter di cas tin un POH cual lo haci un diferencia grandi, segun Sr. Ronald Wever, cursista di POH, laborando na praktijk di Dr. de Cuba.