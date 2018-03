Ta importante pa cada cas di cuido tin un parti recreacional

Centro Kibrahacha pa algun aña caba ta traha hunto cu Paviljoen y SABA. Kibrahacha tin miembronan na SABA y tambe Thuiszorg, y otro casnan di cuido cu nan ta busca. Sr. Jeff Matos, di Fundacion Club Kibrahacha ta amplia.

Aña pasa gobierno a introduci un ley pa casnan di cuido, pa regula esakinan. pero den e ley Sr. Matos no sa si e parti recreacional pa e grandinan ta hinca. Esaki ta hopi importante. Kibrahacha como fundacion tin e facilidad di transporte, pa cual nan por ofrece esakinan na e casnan di cuido. nan por busca e personanan pa trecenann na Kibrahacha, pa forma parti di nan programa diario. Nan tin hopi espacio ariba nan busnan y e servicio ta keda igual cu e otro miembronan di e Fundacion Club Kibrahacha.

Club Kibrahacha tin su plannan pa 2018 caminda cu nan ta bay amplia nan actividadnan y nan lo por acerca e casnan di cuido, ya como centro nan tin espacio suficiente. No ta un esfuerso pa logra yega na e gruponan aki. Solamente lo mester sinta den un grupo mas grandi cu gobierno tambe, gastonan cu e famia ta paga na e cas di cuido, unda cu e famia ta keda. E persona mes no tin un zakgeld pa paga pa su actividadnan social. Esaki mester wordo palabra cu famia of cu centronan di cuido y tambe cu gobierno.

Mirando cu e control cu DVG ta haciendo ariba e casnan di cuido y Kibrahacha como fundacion tambe ta forma parti di e Plataforma di Hende Grandi. Pero esaki ta un proceso cu a cuminsa awo y durante cu e ta bayendo. Tin cierto cosnan cu ta urgente pa regla y si esaki ta un urgencia, Fundacion Club Kibrahacha ta cla pa yuda den esaki.

Club Kibrahacha sa ricibi hendenan di Casnan di Cuido basta regular y Fundacion tin bon comunicacion cu nan. Pero Fundacion Club Kibrahacha lo acerca e Casnan di Cuido pa ofrece nan servicio na nan.

Por ultimo, Sr. Matos a bisa cu den maneho di Club Kibrahacha, pa 2018 y 2019 e fundacion mes a haci nan propio investigacion. Hopi biaha ta skucha den medionan di comunicacion, cu enbehecimento ta trece hopi gasto cun’e den cuido. Esaki ta e dolor di cabes mas grandi cu tin pa cu embehecimento, pero e maneho mester ta dirigi ariba e parti preventivo tambe, caminda cu tin mas maneho cu mester cuadra cu otro, pa por hiba un maneho exitoso ariba e tereno di embehecimento na Aruba.

