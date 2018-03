Ta imperativo pa Aruba ta prepara pa cualkier catastrofe natural

Si coy e base di horcan, tur famia mester tin un plan. Director di Departamento di Calamidad, Sr. Rino Hermans ta elabora ariba esaki.

E ta imperativo cu mester ta prepara riba un escenario unda catastrofe lo por a bini na nos pais , unda cu na base di horcan lo ta conseha pa cada famia tuma un tiki tempo y dedica riba e risiconan cu nos isla ta enfrenta cada temporada ya sea di horcan, tsunami of temblor .

Como isla lo nos ta expuesto na tur esakinan, y na un momento dado sigur lo bay tin mester di asistencia internacional den un caso di emergencia nacional, unda cu no por lubida e ultimo caso di nos isla ruman St. Maarten unda cu mester siña di nan experiencia unda cu nan no a premira esaki y lo ta un pueblo cu no tabata prepara ,luga cu nan a ricibi 3 horcan.

Aruba ta riba un nivel cu e ta wordo evalua tur aña pa United Nations cu bon resultado pero mester ta consciente cu nos pais no lo por lanta su so den caso di un desaster natural unda cu pueblo mester prepara nan mes ora cu eventualidad a dal un ta yuda otro y lo por sali afo.

Door cu Aruba ta un isla, e lo tin un mayor risico den situacion asina y sr. Rino Hemans di Departamento di Calamidad tambe a menciona riba esaki casonan como Katrina unda cu den casonan di Merca, a move e afectadonan di un estado pa otro, pero den caso di Aruba, tanto waf como airport lo ta cera. Esey kier men cu asistencia internacional lo bay tarda mas cu normal y p’esey pueblo mes mester ta prepara.

Finalmente Director di Departamento di Calamidad. Sr. Rino Hemans ta invita pueblo pa no laga e momento aki pasa bay sin cu por papia di desaster natural. Por ehempel cuminsando cu alerta di tsunami na 2 kilometer di e costanan y haci un plan depende di unda bo ta biba kico lo mester haci y tambe na scolnan, mester cuminsa haci un training cuminzando for di 10 or di mainta y asina poco poco lo cuminsa orienta e pueblo pa ta bay consciente ariba calamidad cu por bati na nos porta, cualke dia.

Na Februari caba, Departamento di calamidad a cuminsa caba cu training di alerta di horcan den areanan di hotel y nan lo spera cu na mita di Mei lo por haci un training na henter Aruba, tumando na cuenta e experiencianan di e otro islanan cu lo por a bay miho den un catastrofe manera esun cu a pasa na St. Maarten.

Ta spera ariba cooperacion di medionan cu lo participa den e training aki y e evaluacion lo costa un suma di placa considerabel tambe. Pero e ta un esfuerso pa henter Aruba siña con pa scapa di un situacion di emergencia y despues con pa lanta bek, segun Sr. Rino Hermans di Departamento di Calamidad.

