Ta hopi importante pa mayor tin informacion corecto tocante adicion p’asina nan juda nan jiunan den forma corecto

Den un plan di psicoloog primeramente ta tbai focus mas riba prevencion entre e hobennan pasobra ta haya hopi di nan cu ta cuminsa den e fase di experimentacion. Dus e bedoeling eynan ta cu e parti mas importante ta con ta bai haci pa pak e aan dus den e parti di preveni cu esaki lo sigui sosode. Pero pa bisa cu pa haya sa mester sigui un tratamento psicologico anto esaki ta consisti den por ehempel ban wak si e muchanan aki a sufri trauma, dus bai mas profundo y dimes esaki lo diferencia na cada cliente. Dus cada hoben cu drenta tin un caso diferente pues mester pak esakinan in den un parti individual prome anto despues wk kico por sigui haci. Hopi biaha den un behandeling mester trek e famia tambe pasobra e ta mas bien un cuestion di asunto social den comunidad.

Pero atrobe esaki ta depende di caso individual paso pa papia tambe por ehempel cu e mayornan of e hendenan cu ta rond di e mucha, esta su red social. Hoi biaha toch mayornan ta nenga ayudo pa nan jiunan y con lo deal cu e situacion aki, Psicologo Gedy Gomez ta bisa cu pesey ta traha cu otro instancianan tambe pasobra no ta tur biaha e casonan ta mescos y e ora ta depende di otro instancianan pa haci e trabao manera mester ta cu e mucha. No ta tur biaha por trek e famia pero si por haci esey logicamente ta jama e famia aden p’asina por traha hunto.

Den cierto aspecto e trend mundial cu tin y social media tambe por hunga un rol y hopi biaha e hoben ta haya e informacion cu ta pro e uso pero ho[i biaha si no ta tur biaha no ta haya e informacion completo dus e parti negativo di esakinan. Mester corda cu e hoben ta den su pleno desaroyo dus te cu su 24 aña ainda e celebro di e hoben ta den desaroyo anto esaki tambe ta haci efecto y no ta tur biaha e efecto aki ta positivo dus hopi biaha esaki ta conduci na otro cosnan. Como conseho na prome lugar e parti di educacion pasobra e educacion riba e tema mester ta algo mas comun pasobra hopi biaha den cas como mayor toch ta keda fastioso pa jega cu e tema di adiccion serca e jiu y tambe como hoben tin biaha e ta hopi dificil pa scucha for di mayornan.

Pero si e mayornan tampoco sa e informacion den un forma corecto ta con e ta bai haci pa pasa e informacion corect na su jiu. Pues como mayor ta importante pa busca e informacion corecto y asina sa con pa duna esaki na nan jiu of jiunan tambe.

