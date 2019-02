Ta haciendo tur esfuerso pa logra un partnership entre Aruba y varios universidad na Boston

Durante e bishita di tres dia cu Minister Plenipotenciario na Washington DC señora Joselin Croes a haci na Boston, el a logra haya un reunion cu e oficina di e Mayor di Boston, varios universidad na Boston, tambe a topa cu varios Arubiano bibando na Boston y a participa como orador na e forum di US/Caribbean 2020 Strategy.

E highlight di su bishita tawata su reunion cu e oficina di e Mayor di Boston, kendenan a indica di tin hopi interes pa cera un partnership cu Oranjestad, cual partnership den futuro por wordo formalisa den un Sister Cities Agreement. E intencion ta pa traha hunto riba varios tereno, entre otro: educacion, innovacion, hubentud, agricultura, economia, tecnologia y blue economy.

Pa loke ta trata e proyectonan di hubentud, señora Joselin Croes a haya un presentacion di e team cu ta traha cu mas di 10.000 hoben den e diferente proyectonan di youth engagement and employment. Nan lo kier train e lidernan hoben na Aruba pa implementa varios proyectonan cu a cosecha hopi exito den nan comunidad y prepara hobennan pa drenta e mercado laboral.

Algun di e universidadnan cu Minister Plenipotenciario a bishita ta entre otro: University of Massachusetts Boston, Northeastern University, Boston University, Massachusetts College of Art and Design, Framingham State University, Bunker Hill Community College, Roxbury Community College y e siman cu ta bin e lo skype cu Berklee College.

Cada institucion tin algo unico pa ofrece Aruba. A papia tocante e posibilidad pa haya in-state tuition pa nos studiantenan, pa tin summer exchange programs entre e studiantenan di Universidad di Aruba, EPI, IPA den ramo di salud, STEM, educacion, marine science and technology, waste management, coastal sustainability, coral protection. Tambe nan ta interesa den proyectonan di research pa nan studiantenan cu por ta di beneficio pa Aruba. Algun di e institucionan tin programanan on-line di calidad halto y of sistema di educacion co-op, na unda bo ta studia 6 luna y traha 6 luna pa dos aña di bo estudio. Tambe algun ta dispuesto pa reconoce e creditonan di e scolnan di Aruba pa asina e studiante por haci su bachelor of mayor na nan scol.

E ultimo dia Minister Plenipotenciario a forma parti di e panel di embahadornan di varios isla di Caribe na unda a discuti e posibilidad pa e islanan di Caribe traha mas hopi hunto riba e ramo di educacion, agricultura y salud.

Minister Plenipotenciario Joselin Croes a keda impresiona cu e hecho cu unda cu el a bay na Boston, tur hende conoce Aruba of tin un hende cu nan conoce cu a biaha pa Aruba. E compromiso ta cu Aruba lo traha un proposicion formal pa City of Boston y pa e varios scolnan di e colaboracionan desea pa asina por logra concretisa esaki mas pronto posibel.

