Na oficina di IBiSA tabata tin e conferencia di prensa pa anuncia nan ‘IBiSA Camp 2023’. Will Erasmus a bisa. cu lo cuminsa cu IBiSA Camp 2023 y esaki ta algo cu ministerio ta pone disponibel den e temporada di vakantie y esaki no lo ta excepcion, lo organisa hunto cu e comite di subsidio. E biaha aki lo ta dos siman di campamento y cada camp ta tuma un 100 mucha y lo tin dos campamento mes un momento un pariba y un pabo cada siman. Ta cuminsa dia 17 juli te cu 21 juli 2023 y di dos ta start 24 juli pa 28 di juli 2023 e registracion ta habri y e pagonan por cuminsa haci esaki na e oficinanan di IBiSA E costo ta keda na un prijs accessible pa e muchanan por participa.



Candy Peña ta Cordinadoor General di e cuater campamento cu IBiSA ta organisa pa 2023. nan lo ta na Santa Crus, Savaneta – Colegio Sagrado Curason, IBiSA San Nicolas, Centro Hubenil Washington. Aki nan ta bay tin diferente actividad cu e muchanan pero tambe lo tin difernete deporte unda e mucha lo keda activota activo, tambe lo tin teatro, pintura y bishata na pool. Ta pidi pa e muchanan bay cu nan paña sport blusa y short nan fresco no jeans y tambe nan paña y slof pa ora nan bay baña den pool. Edad ta di 6 pa 12 aña no ta acepta mas grandi of mas chikito ya cu e programa ta enfoca pa e muchanan di edad menciona. Despues di bo inscripcion lo bo haya tur informacion bia email.

Por espera dos instructornan pa cada grupo di 100 mucha y nan ta hopi profesional pa trata cu mucha. Si e mucha no ta come algo di e cuminda cu IBiSA lo provee e mucha por bay cu nan mes un cuminda, si e mucha tin algun problema special, si ta e caso. E biaha aki nan lo tin algo diferente lo torah hunto cu un fundacion di Aruba, cual ta bay haci actividad cu e muchanan pa mustra nan con pa hunga cu un mucha incapacita.