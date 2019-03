Ta felicita Gabinete Wever Croes, particularmente Minister di Husticia mr. Andin Bikker cu e logro di Radar

Parlamentario Endy Croes tabata tin palabra di elogio pa e manera concreto cu un vision solido cu e minister actual di husticia sr. Andin Bikker di Gabinete Wever Croes ta hibando su maneho. No obstante desde cu a tuma rienda na november 2017 a hereda un caos for di Mike Eman y AVP. A hereda un desaster financiero pero den combinacion cu un “crisis social” y un “crisis den seguridad” di nos pais cual tabata fuera di control. Mike Eman y Arthur Dowers a laga seguridad di Aruba den un deterioro total. AVP no tabata tin un maneho coherente riba husticia. Resultado di e maneho di Dowers y AVP a desemboca den entre otro un aumento di crimennan organisa fuera di control. Joyriding di auto a triplifica. Atraco team tabata tin nan mannan yen cu atraconan tur pero tur dia. Botonan tabata baha ilegalnan na costa manera taxi, pues tin boto tabata tira dos trip pa dia.

Odio di Dowers no conoce limite

Tristo pa mira con Dowers na 2011 a firma pa desmantela e Radarnan existente y a laga destrui esakinan. Nos a logra pone man riba e rapport aki di Dowers y te cu awe Parlamentario Endy Croes no por a compronde e decision extremo di e polizonte Dowers. Alaves e mesun Dowers bou direccion di Mike Eman a stop contracto cu Helicopter treciendo asina seguridad di pueblo den un peliger total. Hende por tin tanto odio pasobra nan tabata proyectonan di ex minister Rudy Croes y MEP? Asina por sigui menciona. No obstante e poko recurso Minister Andin Bikker cu su vision y tur bon intencion pa pueblo a pone un plan solido y concreto su dilanti cual a comberti su mes den firmamento di un MoU pa reintroduccion di Radar pa Cuerpo Policial. Esaki entre otro a bay campaña cu ne y awe por mira cu e ta hopi cerca di bira realidad. Den e presupuesto 2019 di Aruba, Parlamento di Aruba (Coalicion cu 12 voto na fabor) a aproba fondonan pa e Radarnan aki. Mester remarca cu AVP den su totalidad a vota “contra” tratando na boicotia esaki pero no a logra.

Radarnan nobo na caminda

Un compania Seahawk di Noruega ta esun cu a brinda e mihor propuesta te awor. Cuerpo Policial lo duna acceso na e Radarnan aki na mas departamento manera Douane, Kustwacht y Guarda nos Costa via un sistema hopi moderno, e asina yama (VBN). Radarnan aki no ta specialisa solamenta pa detecta “botonan chikito” pero nan ta asina sofestica cu e introduccion di un sistema y tecnologia dual mode cu e por detecta te hasta oilspill cu ta biniendo direccion di Aruba. Parlamentario Endy Croes ta felicita Minister Andin Bikker pa su dedicacion, esfuerso y determinacion absoluto cu e Radarnan lo ta un realidad y cu pronto Aruba lo ta gozando di mucho mas seguridad den nos awanan teritorial. Pabien na Minister Presidente Evelyn Wever Croes y Gabinete Wever Croes cu e sosten incondicional pa logra esaki den corto tempo. Cu pasenshi nos ta gana gloria!

