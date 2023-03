Diahuebs merdia, Minister Endy Croes a bishita Colegio Nigel Matthew na San Nicolas. E mandatario a tene un combersacion cu e studiantenan di HAVO di aña cinco (5) y invita nan pa un anochi informacion en conexion cu vivienda pa studiante na Hulanda na The Movies IMAX na Gloria, dialuna awo, dia 6 di maart 2023. E anochi informativo aki ta parti den dos seccion, di 6 or di atardi pa 7 or di anochi y di 7 or di anochi pa 8 or di anochi. Ta bay tin un lista di plataforma, unda cu e studiantenan por inscribi, pa segura cu nan ta haya camber (studentkamer) na tempo. Minister Endy Croes ta indica cu ta importante pa busca camber trempan, pa asina evita cu e studiantenan yega Hulanda sin tin un vivienda, cual por tin un efecto negativo riba nan scol. Director di Colegio Nigel Matthew, Sr. Ivor Curie y decaan Sra. Yzaira van der Linde a gradici Minister Endy Croes pa e bishita y invita e studiantenan di examenklas personalmente pa e anochi informativo dialuna awo.