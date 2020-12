Ta exigi claridad: ‘Gobierno no ta sincero cu sindicatonan’

Sindicatonan SADA, SEPPA, SIMAR, SPA, TOPA, STA, Y FTA a uni cabes pa reacciona riba un carta cu a sali ayera riba medionan social, cual a haya mas atencion awe di sindicatonan cu ta representa empleadonan publico y den diferente sector, relaciona cu retencion di salario.

Edward Maduro di sindicato SADA ta splica cu locual a bin den e carta ta algo cu sigur pa nan ta un sorpresa. E sindicatonan ta bay manda un carta awor pa gobierno cu caracter di urgencia pa bini cu un reunion pa trece claridad riba e asunto aki. SIWA a trece un claridad y refleha cu tin hopi cos straño andando segun e sindicatonan. Minister president a bisa e sindicatonan durante reunion di ministerraad cu ainda falta papia cu empresanan estatal, y si dado caso no entrega of bay di acuerdo pa sigui entrega tot-nadere-orde, lo bin un problema pa loke ta trata e likides cu Hulanda ta yudando cu ne.

“Pues akinan ta bisto cu minister president no tabata sincero cu nos na mesa e momento ey,” segun sr. Maduro, pasobra nan tabata sa cu tabata tin compania estatal cu no tabata draag-af locual tabata wordo reteni door di doño di trabao. Pues empleado ta entrega, pero esaki no ta wordo pasa na FASE, tambe tin situacion unda placa no tabata wordo reteni mes y mas ainda.

Akinan no ta un cuestion cu si ta bay sigui entrega of no pero e cuestion ta cu tin cosnan tumando lugar cu no ta corecto segun e sindicatonan a trece dilanti. Gobierno no ta operando cu sinceridad y sindicatonan ta lamenta esaki pasobra gobierno no ta sincero cu sindicato y su empleadonan segun sr. Maduro di SADA ta expresa.

Locual a pasa siman pasa durante reunion entre sindicatonan cu ministerraad ta di condena segun sr. Maduro, pasobra minister tabata na altura cu tabata tin caso unda cu compania estatal no ta cumpli cu locual a wordo pidi na april 2020, riba dje ta manipula sindicato cu informacion cu si dado caso no entrega, Hulanda lo bay stop ayudo. “Akinan bo ta wak cu gobierno no ta sincero ni cu sindicatonan ni cu miembronan di sindicatonan, ni cu comunidad, esey ta e parti mas tristo den tur e situacion akinan,” segun sr. Maduro.

