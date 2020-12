Ta evaluando un proyecto piloto pa introduci ‘Tasers’ pa Cuerpo Policial di Aruba

Na 2019 Ministerio di Husiticia, conhuntamente cu Ministerio Publico, a organisa un congreso cu como tema ‘Verwarde personen’, esta referente personanan cu un trastorno medico, a base di cual nan por bira agresivo, stop di rasona y forma un peliger pa nan mes of esnan rond di nan.

E tema ta keda uno actual ya cu varios biaha miembronan di Cuerpo Policial tin pa asisti den casonan cu personanan agresivo y den un estado severo, den cual e persona concerni ta forma un peliger pa su mes of esnan rond di dje. Den e cuadro ey a haya peticion y recomendacion pa explora si por introduci “Tasers” pa KPA. Taser ta un arma cu ta emiti un shock di coriente cu ta paralisa e agresor temporalmente.

Durante e congreso mi persona a anuncia cu lo traha riba un ley pa introduci e concepto di ‘voorwaardelijke machtiging’, cual ta crea e posibilidad pa pidi un orden di Corte condicional pa si un persona cu un trastorno medico bow tratamento ambulante cuminsa duna simptoma di agrecion, e por wordo interna inmediatamente. Ademas mi a anuncia di tin e intencion di explora e introduccion di un proyecto piloto pa ‘Tasers’ pa KPA.

E pandemia di COVID-19 a trece restraso cune pero entretanto Ministerio di Husticia a logra traha un concepto di ley pa por bay introduci e concepto di ‘voorwaardelijke machtiging’.

Mirando cu miembronan di Cuerpo Policial varios bes tin pa duna asistencia den casonan di personanan agresivo caminda e persona concerni no ta rasona y ta forma un peliger pa su mes of esnan rond di nan, nos ta di opinion cu a bira tempo pa conhuntamente cu KPA explora e posibilidad pa start un proyecto piloto di ‘Tasers’ pa KPA. Pa medio di un proyecto piloto durante un periodo di prueba por haci un evaluacion y wak con e proyecto ta bay. Na Hulanda e Taser (‘stroomstootwapen’) entretanto ta parti standard di e ekipo di agentenan policial. Prome cu esaki a tuma luga a introduci un proyecto piloto pa monitoria e uso di e Tasers. Ademas por wak a base di un proyecto piloto y evalua si ta necesario pa amplia e proyecto di prueba pa otro orde diensten cu tamba ta wordo confronta cu casonan similar.

Ministerio di Husticia ademas ta trahando riba e peticion di Parlamento di Aruba pa reemplasa cierto otro materiaal di trabow pendiente pa entre otro KPA y Guarda nos Costa.

