Ta evaluando introduccion di un plachi number cu sistema di chip

Departamento di impuesto kier yega na un sistema di chip. Pero e ta algo cu mester wordo evalua conhuntamente cu Cuerpo Policial y otro departamentonan cu por ta envolvi, pa e proceso di un proceso asina. Lo kier yega na un plachi number duradero y cu chip hinca den dje cu facil acceso na e informacion a traves di un scanner .Sra. Meverly Romano ta Splica.

E ta algo cu ta rekeri cooperacion di Ministerio di Husticia y Cuerpo di Polis den sentido aki, y mester evalua bon con e plachi mester bay bira unda cu un sistema automatisa ta rekeri e ora tambe. Kisas ;p por yega na cierto acuerdo cu compania di seguro nobo pa por tin un imagen completo di e proceso nobo, control y e cumplimento, y esaki lo ta encera cu uzo di chip.

Riba esaki tin cierto duda den cuanto na e parti di privacidad di e cliente cu por wordo vulnerabel di e forma aki, caminda cu representante di Impuesto a splica cu naturalmente esaki e privacidad ta semper na halto pa nan, unda cu pa ley ta obliga di mantene e secrecia di datonan di e cliente.

Si acaso mester bin un acuerdo entre compania di seguro, polis y e otro stakeholdernan, e ora posiblemente esey ta bay nifica cu probablemente mester bin cu cambionan den ley tambe riba esaki. Pero e tema aki ta hopi prematuro pa duna tur e detayenan pero Departamento di Impuesto semper ta contempla privacidad di e cliente y nan tin hopi halto esey unda cu zomaar no por bay duna informacion confidencial di e cliente.

E posibilidad di haci e pagonan di plachi den mas pago pa aña lo a keda un opcion pero unda cu di e forma ey tambe e incumplimento no a drecha pero a keda mesun cos. Mas bien e ta rekeri di disciplina y responsabilidad di e automobilista.

Departamento di Impuesto ta cuminsa permiti e pago di belasting entrante di December di e aña anterior, anto e ora e pagado por cuminsa haci e pagonan trempan o spaar placa tur luna un 25 florin por ehempel anto sigur lo tin e placa ora e fecha ta yega, cu e por paga mita di su belasting.

Unabes cu un persona tin un auto e ta trece responsabilidad cun’e , pa por subi na nos careteranan publico e ta rekeri pago di impuesto, seguro y zorg pa e auto tin e condicion tecnico, e mester ta gekeur y tur esaki ta obligacion contempla den ley y p’esey e gastonan mester paga. E no ta algo cu e cliente no tabata sa cu e mester paga esaki. Y si no ta posibel pa saca e suma di un solo biaha, mester cuminsa pone delanta pa por cumpli cun’e.

Tur aña ta wordo anuncia tur e proceso y ta conoci den comunidad e fechanan cu tin cu bay paga y mester tene na cuenta tur esaki unda cu no mester haci un campaña sino cu cliente mester ta consciente di e responsabilidad cu tin cu ley., segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.

