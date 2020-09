Ta evaluando e fecha pa habri Latino America

Señora Ronella Tjin Asjoe-Croes cu ta e CEO di ATA a toca e tema di habri mercado y a presenta un analisis completo y a discuti esaki cu e autoridad concerni cu un proposicion cu a trece riba mesa di e fecha di prome di october. Pero ta compronde cu e prioridad na e momentonan aki ta pa handel e casonan positivo local di COVID pa baha esaki y esaki ta nos meta tambe na final di dia y ta compronde esaki. Sra Ronella Tjin Asjoe-Croes a duna di conoce cu a presenta e hecho cu pa e aña aki tabata tin un meta inicial di 130.000 bishitante for di latino america y obviamente tur cos ta cambia y a ilustra tur e trabou cu a bin ta haci y e hecho cu awor aki caba tin un schedule cu tres vuelo semanal di avianca entante october, y dos vuelo semanal di Copa, Bingo cu dos semanal, y Aruba Airlines pa bula e ruta di Medellin, Baranquilla y Bogota, pero a sigui traha riba esaki y ta cla pa start sali basicamente. Mester tene cuenta cu p.e cu Colombia te cu siman pasa no ta sigur ki fecha nan lo establece e apertura pa vuelo internacional sea ta October of November, pero tentativamente e ta October y lo cuminsa gradualmente y ta informacion nobo. Nos di ATA ta keda monitoria e informacionnan aki y acorda cu autoridad cu lo regresa na mesa y ban spera e fecha pa reestablece e reapertura. Ta importante pa duna e mercado caminda otro nan por prepara debidamente. Ta preparando duro pa Latino America, Colombia, Chile, Agrentina, Peru y pero pa loke ta Brasil lo laga esaki cu un duda mirando e cantidad di caso cu tin. Na tur momento a mustra cu nos mes un maneho cu e rekesitonan pa entrada a duna un resultado na e mercadonan di turista cu ta habri y mes un cos lo keda aplica pa e region di latino america y ta respeta y ta mantene tur nos sosionan informa. ATA tabata tin un reunion importante cu Copa tambe riba e situacion y nan ta informa di tur e rekesitonan, pero manera tin un fecha lo bay over na informa e consumidor.

